曾在IG公開撐賀錦麗 特朗普：我討厭Taylor Swift

美國共和黨前總統候選人特朗普(Donald Trump)，對支持其競爭對手副總統賀錦麗(Kamala Harris)的流行歌星Taylor Swift表達了不滿。美國時間本月15日，前總統特朗普，在自己的社交媒體平台TruthSocial上寫道，「我討厭Taylor Swift！」
本月10日，當總統候選人電視辯論大會結束後，Taylor Swift在Instagram上公開撐賀錦麗，「我將在2024年總統選舉中，支持賀錦麗和沃爾茲(Tim Walz)，因為副總統賀錦麗為權利和正義而戰。」
Taylor Swift又稱，「我們需要這樣的戰士，我認為賀錦麗是一位穩定，而且擁有才華的領導者。」她又解釋支持賀的原因：「如果這個國家能夠平靜，而不是混亂地領導，我們將能夠取得更多成就。」
Taylor Swift公開支持賀錦麗後，數千名搖擺州的Taylor Swift fans迅即登記做選民，CNN分析稱，「Taylor Swift對賀錦麗的支持，可能會影響搖擺州的選票。」但美國廣播公司新聞頻道(ABC News)和易普索(Ipsos)的一項民意調查顯示，81%的受訪者表示， Taylor Swift的支持聲明，不會影響他們的投票決定。