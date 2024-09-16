曾在IG公開撐賀錦麗 特朗普：我討厭Taylor Swift

特朗普在自己的社交媒體平台TruthSocial上寫道，「我討厭Taylor Swift！」

美國共和黨前總統候選人特朗普(Donald Trump)，對支持其競爭對手副總統賀錦麗(Kamala Harris)的流行歌星Taylor Swift表達了不滿。美國時間本月15日，前總統特朗普，在自己的社交媒體平台TruthSocial上寫道，「我討厭Taylor Swift！」

本月10日，當總統候選人電視辯論大會結束後，Taylor Swift在Instagram上公開撐賀錦麗，「我將在2024年總統選舉中，支持賀錦麗和沃爾茲(Tim Walz)，因為副總統賀錦麗為權利和正義而戰。」