曾孖同保錡合唱 韓照昌填補父親遺憾趕尾班車出道

唱歌老師兼音樂學校創辦人韓照昌(Anson Hon) 首支派台作品《歌地亞》日前正式上架。歌曲由Anson操刀作曲及監製，以唱作歌手身份出道。 Anson曾任職sales engineer、電機冷氣行業的Anson，自小對音樂有濃厚興趣，但因為父親反對只好放棄。長大後的他最後亦因為父親而「重投」音樂懷抱，由工程業轉型當唱歌老師，「因為爸爸嘅過身，佢成日提我做邊行都好，要令自己開心同埋喺工作上有使命感。細個時佢對我鍾意玩音樂呢件事好反感，加上佢覺得我係一個三分鐘熱度嘅人，但到最尾同佢傾偈嘅一次，佢知道我對音樂係執着同認真。然後問我幾時會有自己嘅歌，佢話好想聽到。所以我就揀咗歌唱老師呢一個行業做我嘅踏腳石。因為我知道做音樂基本上唔會有錢賺，甚至連生活都困難。所以我選擇音樂裏面最保障嘅工作就係教學。嗰刻我會深信我係可以慢慢從歌唱老師行到幕前。」

翻唱《聖鬥士星矢》獲70萬點擊 一直以來只想做好教唱歌工作的Anson閒時會唱cover歌，直到一次他將他唱的《聖鬥士星矢》放上IG，竟引來七十萬點擊率，亦引來不少人跟他學唱歌，女團EOS的Hazelle、乙女新夢的AI Candy都是她的學生，他才意識到要當一個好的唱歌老師，最直接的方法是展示自己的演唱能力。愈唱愈多cover歌，其中《千與千尋》主題曲粵語版 及《擱淺》粵語版的觀看次數均過百萬，熱爆網絡。除此之外，他又曾跟保錡@ERROR合唱兩首cover歌，愈來愈多人認識，「佢哋成日同我講，不如出一首自己嘅歌，所以我就寫咗呢首《歌地亞》。」

為拍MV減17磅 拍攝《歌地亞》MV前二十日，MV導演要求他地獄式減肥，「我戒晒所有澱粉質同埋糖，每日食雞胸、三文魚、烚菜、雞蛋，每日四點打後唔食嘢。」每日進食地獄餐單的他更試過差點暈倒，「其實初頭每日都係一個唔清醒嘅狀態，血糖又低。有一次教學生唱歌嘅時候真係差啲暈喺個鋼琴隔籬。」最後成功搣甩十七磅。 年尾派歌，對新人來說始終「唔着數」，對於獎項Anson坦言志不在此，「我鍾意音樂，我係想做一啲好嘅作品出嚟同大家分享，獎項其實好隨緣。而且選擇出個人單曲呢件事我真係思考咗好耐，畢竟自己唔後生。同埋好多鍾意聽我唱歌嘅人都喺呢大半年不停鼓勵我出自己嘅歌，所以八月我先開始決定真係做呢首歌，從音樂錄製到拍MV用咗兩個月嘅時間，原來就已經到咗年尾。」