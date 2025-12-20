曾展望借「牛扒論」表達愛意 葉蒨文唔介意被嘲幸福肥

曾展望（GM）、葉蒨文（Sophie）昨日一同以皮褸造型出席《萬千星輝頒獎典禮》活動。二人一同入圍男女飛躍十強。提到今次二人一齊以皮褸出現，是否事前夾好，他們雙雙否認，坦言來到現場才發現，問到在頒獎禮上會否特別夾衣服，他們表示不會，屆時再看會否有意想不到的效果。

Sophie日前被網民貼上她雙下巴的照片，繼而被網民要求減肥，GM就用「肥貓咪」稱呼女友，借機放閃。事後Sophie大談身形問題，她受訪時說：「我就自己衡量一個藝人係咪專業同肥瘦無關，一來我自己唔係要行偶像派，二來希望大家唔好覺得女性一定要係骨感，社會比女性太大壓力，我知道有啲人為咗減肥去節食，搞到身心都唔健康，我想話俾大家知雙下巴都係OK 㗎！最緊要尊重自己意願。」

GM說：「每個人去到唔同階段，都有唔同階段嘅靚，就好似牛扒咁，三成熟、五成熟、七成熟、全熟，只要佢一塊靚牛扒就好食！冇問題㗎！希望大家都可以學習下Sophie嘅價值觀！唔好太過有面容焦慮，做好自己，就會越嚟越有自信，有自信就會靚！」