曾志偉代港人向日籍華商致謝 重提鑽石公主號事件稱會慢慢忘記

曾志偉早前與陳嘉慧及周奕瑋到日本拍攝新節目《請1日假去旅行》，原來此行志偉另有目的。除了與福島政府交流，更特別向日籍華人原田優美（中文名為劉丹蕻）致謝，原因是在「鑽石公主號事件」中，原田優美派出18架旅遊巴，接走滯留在郵輪上的港人。 今日大陸媒體「看看新聞」發布以「和曾志偉回顧鑽石公主號 感恩同胞的守望相助」為題的短片，當中播出志偉及原田優美的訪問，期間加插了主播回顧鑽石公主號爆發疫情的事件經過，當然少不了讚揚中國大使館總領事詹孔朝的付出。

志偉重提鑽石公主號 志偉在片中表示，今次是代表香港觀眾向久富觀光大巴公司表示謝意，多謝大巴公司的社長原田優美，派出18架旅遊巴士接載港人回家。他說︰「不是每一個人都中的，在房間不能出來，那個恐懼感是很可怕的；船的房間是很小的，你還不能在外面放風到外面去，不是每個房間都有窗戶的。雖然這個人沒感染，但聽說船裡面有感染，那個時候大家對感染是很恐懼的，以為感染是有生命危險的。」他續指大家都非常擔心及恐懼的時候，突然聽到有旅遊巴到場接他們離開，大家非常感動，很感謝旅遊巴公司，「這個對我們香港人來講是一件大事。」