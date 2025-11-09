曾志偉唔怪陳百祥指冇人要靠TVB 預告台慶開腔回應離巢傳聞

曾志偉今日（9日）現身沙田馬場出席活動，他接受訪問表示從小就喜歡投注賽馬，被問到會否跟好友陳百祥討論賽馬，他說：「我實唔夠佢叻㗎喎！佢買齊晒咁多隻馬。」

稱 TVB 係一個輔助器 提到陳百祥（叻哥）較早前發表一則言論指「冇人要靠TVB」，他表示：「其實冇人需要靠TVB，人要靠自己，不過TVB係一個輔助器，如果大家都想喺呢度有曝光率，或者有幫助，咁就一齊合作囉！」他續說歷年來有許多歌手開演唱會，也希望與TVB合作做一個特輯增加曝光率。

澄清為炒余詠珊重返 TVB 至於有否因此事與叻哥溝通，他說：「我哋成日都話佢係演藝界嘅特朗普，語不驚人誓不休，佢鍾意一定乜都要第一，要講啲乜嘢最令到人哋關心呢當然就係講TVB，講TVB好嘅就冇人聽，就只可以講唔好嘅。我知道佢性格，所以見怪不怪。」講到叻哥指曾志偉為炒余詠珊重返TVB，他澄清：「其實我入咗TVB之後，有好多人離職，所以冇可能。」至於有傳本月底將會離開TVB，他說：「咁快？台慶再講啦！」