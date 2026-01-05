曾志偉唔鍾意做行政工作 卸任後重獲自由回歸電影界

曾志偉宣布卸任，他表示已一早向公司申請離任，但公司一直游說他留下。他自言在今次頒獎禮宣布是最合適的時機，「5年都唔長唔短，自己可以做嘅七七八八，我亦都培養到一班可以接到班嘅同事。我返嚟同大家分享，大家都好了解，佢哋都好明白我返嚟想做咩嘢。」 他稱5年前的1月21日正式成為總經理，所以今個月的21日將會是他卸任日子，他透露自己在個多月前開始放假，但仍每個星期回來開會，答應公司以顧問身份每月回來跟同事開會、見面。他坦言仍有些東西想跟TVB做。他說︰「我想同TVB做未來嘅嘢，我喺電影界一直都係想做新嘢，好似TVB依家做AI，都係我舊年叫同事做。出面發生咩事，TVB未來係可以雙線去行。」他表示TVB有很多空間去發展，因此未來希望TVB有多些新東西跟觀眾共享。

唔慣行政工作 志偉否認因為健康問題呈辭，而是不習慣的問題。他坦言自己拍慣電影，是一個自由人，因為拍電影可以自己選擇不拍，或自己拍完之後選擇休息再做，但電視不能休息，如做完香港小姐便要籌備台慶，之後又接台慶、賀年節目及慈善節目。他表示節目雖然是重覆，但內容需要想點新意加入去，還要比去年好，以及想傳達甚麼訊息予觀眾。 卸任後可不停開玩笑 他指做總經理經常要開會，自己是不習慣準時開會的人，以往是下午才出現，但在無綫有很多會議需要他主持，行政工作、定時定候的會議是他最不喜歡的事，自己最愛是度橋。他稱卸任後，相信會有更多時間跟觀眾見面，自己有很多東西想跟觀眾分享。他坦言過去愛口沫橫飛，但成為總經理後不能亂說話，不能開玩笑，因為每句說話都代表TVB，令他非常辛苦。

最想推動TVB全電腦化 問到過去5年有沒有做到他想做的東西，志偉表示「算OK」，但仍有些東西很想做未能做到，如全面電腦化，形容TVB像郵輪，不能一下子電動化，只好像汽車半行電半行油。他坦言周遭製作劇集的市場都在委縮，但TVB仍有不同製作，有不少電影界人士來TVB拍劇，坦言TVB是一個很多的踏腳石，讓年青人去了解行業。 自覺係敗家仔 他稱最大成功感是從觀眾口中聽到TVB的節目好看，「我係一個敗家仔，我唔係賺錢，我係賺一個節目俾公司賣廣告，廣告唔係落我袋，我係使錢！我使屋企錢，但最緊要係大家覺得喺TVB賣廣告，生意好咗，呢個係最重要！好似大家逢星期日返屋企睇《中年好聲音》，好多演員返嚟拍嘢，已經係對TVB一個肯定，呢啲係我返嚟比較滿意！」問到會否搞farewell party，他表示待會便搞，因為頒獎禮是最齊人的一天，亦有些好友坐車坐船來澳門跟他慶祝。

接班人由許濤決定 他稱能夠從譚詠麟手上接過獎項，獲這麼同事支持，自己很感恩，亦見證過去5年的付出獲到認同，因此今次獲得獎項，自己有感功成身退。他透露曾先後呈辭過5次，但今次自己向公司派定心丸，不會跟TVB斷絕關係，跟TVB的感情更深厚，而是希望想為TVB想多些新發展，最重要是自己的子女想他休息一下。問到接班人問題，他表示要交予主席去決定，自己也沒有特別指明誰接任。他稱劇集上有珍姐及佳導，而綜藝方面，他稱公司有不同團隊去做，至於誰跑出來要由主席決定。 重投電影界 問到會否休息一陣，他表示自己有計劃拍一些電影，有感過去5年沒有關注電影，感覺自己脫了節，而且市道低迷，希望可以為業界做一點東西。他說︰「我入演藝界係因為電影，亦係學嘅嘢最多，自己最有興趣，所以我都想返出嚟拍下，加上有好多新導演未合作過，我都想同大家了解下，拍返多啲香港電影，同返觀眾接軌。」他表示做導演、監製甚至投資電影是需要使命感，自己很享受拍戲，愛栽培新導演，愛拍新題材。