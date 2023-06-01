曾志偉帶3小花現身內地直播 何沛珈無人識獲志偉哥打圓場

無綫總經理曾志偉不時就會帶旗下藝人到外地出席活動，繼5月帶咗姚子羚和邵初去珠海出席樓盤活動，日前又帶咗何沛珈、林凱恩、谷婭溦和視帝陳展鵬現身內地網紅「瘋狂小楊哥」直播，3位小花嘅得寵程度就連陳展鵬都要做佈景板。
內地網紅唔識何沛珈
曾志偉於「瘋狂小楊哥」直播中親自介紹藝人們出場，當介紹到2020年落選港姐何沛珈時，未知係咪因為佢知名度唔高，小楊哥與其他網紅流露出疑惑眼神，曾志偉就笑住打圓場：「沒聽過是吧？因為我把她隱藏得很好。」《一舞傾城》製作人王晶亦於直播亮相及幫手帶貨，由於早前王晶曾向小楊哥表示，如果佢可以為自己女兒漲粉10萬，就會拍一套以小楊哥做主角嘅電影《猛男小楊之龍蝦拳》，又可以畀佢親自揀女主角人選。於是，曾志偉用上同一橋段，承諾小楊哥如果可以幫在場藝人漲粉1萬，就會免費幫佢客串電影，而小楊哥說到做到，幫谷婭溦於短短2分鐘內增加至11萬粉絲人數。對比3小花，陳展鵬於直播時只乖乖企喺曾志偉身後，無太多嘅發揮表現。
網民不滿林凱恩有份
何沛珈自去年10月參加《香港小姐再競選》，勇奪「更上鏡小姐」及冠軍成雙料冠軍後多咗工作機會受力捧，成為呢次嘅「曾女郎」人選似乎講得通，但網民對於林凱恩有份就有啲意見，因為2月時曾有傳林凱恩扭計唔續約而被調去做綜藝組主持《流行都市》，及後演出古裝賀歲喜劇《黃金萬両》連角色名都無，慘變茄喱啡，所以網民感到驚訝。不過，其實林凱恩於4月播出嘅劇集《隱形戰隊》亦有稍稍客串，喺劇中雖然僅出場3集，但角色相當有發揮，內心戲連場，被網民大讚演技有進步，當時仲有網民認為TVB監製應該要畀多啲機會林凱恩。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈