曾志偉每年都唔想再做獎門人 親揭入無綫做總經理兩大原因

由阮兆祥、梅小惠及江欣燕主持的《友乜唔講得》明晚（18日）轉眼來到最後一集，壓軸登場的嘉賓是TVB節目內容營運總經理曾志偉。 鄭秀文33年前慘被掟粉刷 同為主持界精英的四人，輪流分享「一起扮嘢的日子」，其中志偉便分享了昔日拍攝《娛樂反斗星》及《娛樂北斗星》時的難忘點滴，節目亦播出了33年前鄭秀文（Sammi）被志偉掟粉刷的有趣畫面；席間小惠還透露當年拍攝《樂壇插班生》時，獲Sammi無條件借出歌衫。除了大談扮嘢經，志偉還大方分享了接任總經理後的生活變化，節目還讓觀眾了解到志偉如何逐一睇中一眾獎老，及幫忙提拔影視圈台前幕後新人。

難忘入TVB曾遭子女反對 由於工作性質關係，志偉多年來生活模式與一般人顛倒，小惠打趣問志偉為何如此熱愛自由及喜歡沒有壓力、會突然180度轉變加入無綫做高層，小惠說：「你（依家）朝早8點幾鐘就返工，打Golf都冇咁早，真係要付出好多喎，點解你當其時咁大膽會接受呢？」志偉即笑言其實高估了自己：「咁我都高估咗我自己嘅，我初初都以為唔使咁辛苦嘅，但原來係唔得嘅。」志偉續指加入TVB其實有兩大原因：「第一TVB可以講得係我成長嘅地方，我對TVB好有感情，第二就係我覺得，如果呢個行業係佢養大我嘅，我有能力嘅話，都希望喺呢個行業度做返啲嘢啦…我記得嗰時搵我（返TVB），我自己都諗咗好耐，亦都有同我啲仔女分享，佢哋梗係反對啦，話『喂依家先嚟咁辛苦？唔使喇啩！』」志偉續指入了TVB當行政人員後，確實有很多不習慣的地方：「最唔習慣係要睇日曆過日子，以前係唔知咩叫做公眾假期。我成日覺得我哋嘅行業冇假期嘅，要做嘢就做嘢，做掂咗就得㗎喇，做掂咗咪放假囉。」

最愛與肥姐合作做主持 說到主持工作，志偉揚言最愛跟已離世的肥姐合作，皆因他喜歡做下靶：「肥姐就係我上靶，我成日特登講啲嘢駁肥姐，佢成日話：『唔好嘈，做乜講啲咁嘅嘢呀，作死呀？』肥姐走咗後，我成日都要做上靶，我最鍾意做人哋叫我唔好嘈嗰個㗎嘛。」談到志偉主持過的綜藝節目，很多人第一時間會想起《獎門人》系列，小惠問到志偉對《獎門人》的堅持，志偉坦言每年都想唔再做：「《獎門人》我當然好想做，啲嘉賓令現場啲觀眾笑之餘，我自己都（覺得）好笑㗎嘛，又開心又有錢攞，幾開心係咪先？不過我其實年年都想話：『唔做嘞』，因為其實做獎門人就冇機會做第二啲新嘅節目，我成日都想嘗試下唔同嘅嘢。」 與志偉合作多年的祥仔，在節目中踢爆志偉「通處瞓」背後真相勁洋蔥，祥仔說：「佢每一次都喺唔同嘅地方瞓著，通常佢瞓著嘅原因係咩呢？係因為佢太攰，同埋佢好多時犧牲自己睡眠時間去睇劇本，睇啲新導演或者新編劇嘅劇本，你話佢為咗咩嚟睇？佢係為咗提攜新人，如果佢睇到劇本有咩不足，就會同佢講。」志偉坦言自己當年做導演時，也希望能有貴人幫忙：「我哋後生嗰時，最難搵就係老闆，邊個肯畀錢我拍呢？所以到到我自己有能力，我就幫佢哋搵金主，同時去搵啲有前途嘅新人。」志偉又坦言幫人前有一大宗旨：「除咗佢係新導演同有能力之餘，我最緊要覺得佢人係好先，我唔想為我哋嘅行業帶嚟一個唔好嘅人。」