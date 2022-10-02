曾志偉為啜大馬性感女模解畫：錫個面珠登都係禮貌

【20:50更新】曾志偉今晚出席《星夢傳奇2》決賽前，回應記者有關嘴對嘴吻賀黎峇菈生日的事件，首先，他不認為此事是一件大事，「噚日我哋有一個試食魚子醬會，試完魚子醬，大家就傾偈，之後有朋友知道我哋喺度，就帶咗朋友上嚟，話佢朋友生日，佢願望係我能夠幫佢唱生日歌，咁係禮貌嚟㗎嘛！唱完，錫個面珠登都係禮貌嚟㗎嘛！生日送Birthday kiss好正常。」他強調本身不認為黎峇菈，「只係朋友帶過嚟，我只係禮貌同佢唱首生日歌。」

無綫總經理曾志偉向來相識滿天下，前日(30日)他出席馬來西亞模特兒黎峇菈的生日派對，為人熱情的他大獻歌喉，高歌祝賀壽星女，扭腰拍手非常興奮，在切蛋糕吹蠟燭時，他更主動搭住黎峇菈香肩，並熱情地送上香吻。獲「獎門人」親嘴賀壽的黎峇菈，與大家分享難忘時刻，事後在IG上載生日派對的短片，寫道，「今年有得同獎門人一齊吹蠟燭，祝我生日快樂，今年的願望是世界和平，沒有仇恨。」