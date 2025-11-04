曾志偉為炒余詠珊重返無綫 重溫當年恩怨

陳百祥（叻哥）出席EYT聚會時，提到無綫及曾志偉，稱「好朋友咪勸佢唔好做囉，我都話電視冇得做，我講㗎嘛，但佢入去唔係因為電視冇得做，大家都知佢入去想做乜！佢入去係想炒余詠珊！」當年曾志偉與余詠珊的恩怨成為城中熱話，志偉更忿而離巢，兼到ViuTV睇世界盃。
叻哥指余詠珊曾是他及志偉的員工，翻看余的工作履歷，80年代的她在無綫為綜藝組的編劇、策劃，之後過檔亞視。她於2000年加入叻哥及志偉等合股的「東方魅力」。2004年，余詠珊回巢TVB並創辦了香港第二條全天24小時播出的華語娛樂新聞頻道——TVB娛樂新聞台，更製作《志雲飯局》等多個娛樂節目。08年離開TVB之後，2011年，再回TVB接掌何麗全離任後一直空缺的綜藝科總監一職。
余詠珊曾志偉屢爆衝突
余詠珊在位期間，多次與曾志偉爆衝突，如開拍《女人俱樂部》時，余詠珊介入選角，踢走志偉好友旗下的女藝人。及後余詠珊要求把港姐泳衣環節由直播變錄影，引來志偉不滿，更一度爆粗鬧爆錄影安排。2013年起，志偉就無再為港姐擔任司儀，甚至獎門人節目亦不復見，當時有傳當中的原因是曾志偉與余詠珊不和。
2017年，曾志偉結束跟無綫超過廿年的賓主關係，之後更亮相ViuTV世界盃節目，一度再傳余詠珊封殺志偉，志偉出席活動時說到：「世界難撈，唔係想做就有得做。不過(TVB)就係無搵我。」
志偉重返TVB余詠珊夫婦敗走
2021年初，曾志偉獲主席許濤力邀回巢TVB，並成為副總經理 (綜藝、音樂製作及節目)，而余詠珊改為助理總經理 (業務發展) 。當時余詠珊被問到志偉回巢的看法，她相信對方可以把綜藝節目做得更前。
她說︰「我好樂意見到佢(志偉)幫手而又認真做好佢，我可以退落嚟幫公司諗下有咩新可能性，對TVB會更完整。」並稱不覺自己被削權，又指自己近年工作量太大，令她有點吃不消，「依家有個最好嘅人返嚟，可以重新起步，對公司係好事。」
志偉於2月回巢，余詠珊老公何哲圖於2月底辭去星夢娛樂行政總裁一職，2個多月之後，余詠珊亦辭去無綫所有職務。