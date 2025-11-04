曾志偉為炒余詠珊重返無綫 重溫當年恩怨

陳百祥（叻哥）出席EYT聚會時，提到無綫及曾志偉，稱「好朋友咪勸佢唔好做囉，我都話電視冇得做，我講㗎嘛，但佢入去唔係因為電視冇得做，大家都知佢入去想做乜！佢入去係想炒余詠珊！」當年曾志偉與余詠珊的恩怨成為城中熱話，志偉更忿而離巢，兼到ViuTV睇世界盃。 叻哥指余詠珊曾是他及志偉的員工，翻看余的工作履歷，80年代的她在無綫為綜藝組的編劇、策劃，之後過檔亞視。她於2000年加入叻哥及志偉等合股的「東方魅力」。2004年，余詠珊回巢TVB並創辦了香港第二條全天24小時播出的華語娛樂新聞頻道——TVB娛樂新聞台，更製作《志雲飯局》等多個娛樂節目。08年離開TVB之後，2011年，再回TVB接掌何麗全離任後一直空缺的綜藝科總監一職。

余詠珊曾志偉屢爆衝突 余詠珊在位期間，多次與曾志偉爆衝突，如開拍《女人俱樂部》時，余詠珊介入選角，踢走志偉好友旗下的女藝人。及後余詠珊要求把港姐泳衣環節由直播變錄影，引來志偉不滿，更一度爆粗鬧爆錄影安排。2013年起，志偉就無再為港姐擔任司儀，甚至獎門人節目亦不復見，當時有傳當中的原因是曾志偉與余詠珊不和。 2017年，曾志偉結束跟無綫超過廿年的賓主關係，之後更亮相ViuTV世界盃節目，一度再傳余詠珊封殺志偉，志偉出席活動時說到：「世界難撈，唔係想做就有得做。不過(TVB)就係無搵我。」