曾志偉精神奕奕現身稱會WFH 斥製造假新聞人士無良心

無綫總經理曾志偉早前在台灣做動物瘤微創手術，並留在當地兩個星期。不過，他離港其後大量是非湧現，包括離開無綫又涉入股緬北詐騙集團，志偉隨曾透過視像及發聲明澄明。今日下午抵港後，他在機場接受記者提問。 主動脈存三組支架 問到他的身體狀況，他表示手術後住了4、5日醫院，在返港前一日要回醫院做身體檢查，醫生大讚支架及指數都很靚。他稱身上有一條血管其中一個位置脹起來，一直留意了十多年，只是疫情之後，回台灣再檢查時，發現那個位置再脹大，要即處理。他稱現時有三組支架在主動脈近肚臍位置，並謂只是微創手術，不用開刀。 他說如果不做手術很危險，「唔做就以後『唔使做』，佢有機會穿，一穿就冇得救，係冇得避，都問過好多香港醫生，佢哋都係答要做，而呢個係幫你MON咗好多年嘅醫生，佢好有信心同你做，咁就喺台灣做。」他謂到台灣做另一原因是可以跟家人放假。

不忘嘲阿倫無腳法 問到他日後生活有沒有事情要注意，他說要改變生活習慣，早睡早起、少些喝酒，更不忘搞笑說︰「見到靚女唔好望咁多。」他稱現時踢波沒問題，但不能打籃球，他說︰「踢波都得，同阿倫（譚詠麟）個啲冇咩腳法踢就得。」 透過視像參與工作 至於是否立即復工，志偉表示「復住先啦」又很感恩同事們都很幫手，並謂重要的事情會準時現身公司，但其餘會議則透過ZOOM去解決。他說︰「話手術咩都唔理，但都要理下，依家好興work from home，睇下有咩可以用zoom囉。」問到是否不會辭職，他說︰「我寄咗幾封，但掟返俾我！」

斥假新聞害人不淺 提到近日的新聞，志偉說︰「我從來都唔睇，但實在太多，尤其是國內朋友send嚟問，佢哋仲send埋俾我睇，我話唔係我嚟，係韓森(《無間道》角色名字)先會做呢啲！詐騙集團，我最憎呢啲，但實在太多片又話拉咗我，我喺台灣，點會拉咗我呢？如果我係一個藝人，我唔諗住處理，由於我喺TVB有職位，所以要出聲明。我覺得依家有太多假新聞，網上太容易做，點解誤導咗咁多人呢？呢啲(假新聞)對我哋年長藝人，咁多年係影響唔大，但對後生藝人影響好大。佢哋接到唔錯嘅Job，因為一啲假新聞而被人懷疑，無咗工作係好慘。」

誓要追究源頭 他又指假新聞害到很多人，影響小朋友看不通而自殺，希望製造這些新聞的人問問自己是否應該做，「你求其拎張相寫幾隻字，好容易，但會影響人哋一生。假新聞真係害到好多人，第一，希望睇假新聞嘅人，睇下真定假，唔好亂信，第二，製造嘅人要問下良心，真係害好多人，三思三思！」他稱過去都不會理會這些假新聞，「呢啲間唔中都有，但呢啲牽涉到詐騙，呢啲我就最憎。做呢啲新聞嘅人都係為點擊，一定會查根究底，查到就會告！」