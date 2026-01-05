曾志偉自覺江郎才盡退位讓賢 獲TVB委任諮詢委員會召集人

《萬千星輝頒獎禮2025》特別增設「萬千光輝榮譽傳奇」予曾志偉，他感謝過去5年台前幕後的付出，他亦感謝觀眾喜歡在他任內的綜藝節目，但自覺今天的自己江郎才盡，是時候要卸任下來，讓年青一輩繼續去行。

在曾志偉宣布卸任之後，無綫發出新聞稿，表揚志偉的貢獻，並宣佈委任其出任新成立諮詢委員會召集人。全文如下︰

電視廣播有限公司（「 TVB」）宣佈曾志偉先生將於 2026 年 1 月 21 日起由現任總經理（節目內容營運）一職轉任新成立、專責就新節目內容 及策略方向向董事局提供建議的諮詢委員會召集人，曾先生將憑藉深厚的行業經驗 與對內容創作的獨到洞察，就新技術應用及跨界策略合作提供策略性建議，持續推 動 TVB 內容生態發展。

行政主席許濤先生讚揚曾志偉先生的貢獻並表示： 自 2021 年 1 月重返 TVB 出任副 總經理（綜藝、音樂製作及節目內容）以來，曾志偉先生啟動了一項重要的節目內 容改革藍圖，並聯同多個內部團隊開拓全新的節目領域。同年 9 月，他獲委任為總 經理（節目內容營運），統籌內容製作及合拍劇項目，為 TVB 未來的內容版圖奠下堅 實基礎。本人謹代表董事局及全體員工，衷心感謝曾先生的專業投入與卓越貢獻。 我們期盼曾先生於新職務上繼續發揮創意視野與策略洞察，進一步鞏固並推動 TVB 在節目創新與策略合作上的發展。」