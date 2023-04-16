曾志偉領軍對撼金像獎 金剛回歸《獎門人》啜紫菜車輪戰女神

節目除了有「獎門人」曾志偉帶領「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、林秀怡和程浩駿擔任主持外，還有暌違6年的金剛回歸做「獎老」，嘉賓陣容則有「法言人隊」的馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、蔣祖曼、丁子朗、何依婷、容天佑、趙璧渝及朱滙林，對戰「請一日假去旅行隊」的周奕瑋、戴祖儀、李芷晴、何沛珈及余思霆。

麥美恩啜到趴地

久未現身《獎門人》的金剛今次表現相當搶眼，在玩「開心無敵傳紫菜」時，獎門人志偉明顯向金剛大派福利，安排金剛與同隊所有靚女車輪戰啜紫菜，當傳到去余思霆時，思霆表現得遴遴迍迍啜極都啜唔到，錢嘉樂睇到眼冤說：「我覺得佢哋有啲曖昧！」之後金剛再遇上另一「劫難」，守尾門的麥美恩見到金剛即飛擒大咬，更誇張到將金剛撲倒地上，金剛傳出連番苦叫聲，認真陰功。啜完一Round後，獎門人再命令金剛啜多Round，金剛頂唔順大嗌：「原來一個人真係唔可以娶太多老婆，真係會腳軟！」笑爆全場。另一隊的「法言人隊」，獎門人邀來《法言人》總監製劉家豪與其太太梅小青落場玩埋一份，被兩位小生馬國明及張頴康「夾擊」的小青姐，啜紫菜時怕醜得合起雙眼，非常搞笑。