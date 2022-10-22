曾樂彤洪助昇參與義工活動 收集麵包贈基層

英皇一眾藝人曾樂彤、洪助昇（Aiden）、黎峻（Kenneth）、劉若寶（Polly）、郭思（Suey）及朱天日前參與樂餉社的麵包收集「Bread Run」活動。當日，六位藝人分為兩隊，於傍晚時份分別到兩間麵包店收集剩餘麵包，再運到樂餉社位於油塘的食物銀行，經過義工處理、分類等工序後，再捐贈予有需要人士。

收集及運送麵包的過程中十分順利，問到他們有否做義工經驗，原來六人都曾經做過義工，例如到護老院舍跟長者、貓狗動物義工、落區派飯、賣旗等，「廣告女神」Suey於大學時期更參加了到內地偏遠地區當英文老師，「去咗一至兩個星期，有好深感受，我發覺內地一啲比較貧困嘅地方，嗰度啲小朋友係好好學，好珍惜每一次有老師教佢英文嘅機會。有咗嗰次嘅經歷，我更加學識知足，好感恩自己擁有嘅一切。」

當義工期間眾人亦發生不少趣事，Aiden說：「喺運送過程中，我哋好似保鏢咁保護啲食物，好小心奕奕拎住，希望保持衛生、保障到食物唔會變質，同埋安全咁送到目的地。」曾樂彤覺得這是一次難忘的體驗，「我覺得做義工係積福，有錢出錢有力出力，好似今次嘅活動，自己能夠做到幾多，就做幾多，希望可以幫到更加多嘅人。更加學識乜嘢係知足，好感恩自己擁有嘅一切。」而Kenneth則認為人類每日每次都製造非常多的廚餘，這類的義工工作，是真正可以幫助到好需要食物的人，「如果真係銷毀晒咁多麵包，係會幾浪費，所以喺度都希望多啲集團或者商店會支持呢種活動，去幫到更多嘅人。」