曾比特內地工作 最掛住香港冰廳美食

Mike在內地回港，除了即買格仔餅品嘗外，他亦有到茶餐廳醫肚：「我諗大部份香港人每日都會幫襯冰室或者茶餐廳一次，早餐趕時間會去，下午開會叫外賣又會去，我當然鍾意冰室茶餐廳嘅嘢食。」Mike稱敏華冰廳有很多香港特色懷舊美食，是他在內地工作時常想念的美食。

《全民造星》出道的歌手曾比特(Mike)，去年長駐內地連拍兩個綜藝節目，近日回港的他，今日被敏華冰廳邀請，出席擔任代言人。Mike除了品嘗冰廳特色食物外，更大談未來發展。

自言最在內地工作最掛住香港美食的Mike，回港第一件事就係去茶餐廳買外賣。

RnB 外最想試跳唱歌

剛推出新歌《重見》的Mike，大玩jazz編曲，MV更將香港特色建築物的變遷境像融入其中，他想藉此紀錄一些香港舊建築，以及用一個輕鬆具情懷的手法去談失去。現在積極儲歌的他，最想在演唱會與歌迷見面，「好多謝我嘅fans，我一返嚟就幫我搞fans meeting，今年應該會努力造歌，好想今年開到個人演唱會。」Mike指除了RnB外，當下最想就是嘗試跳唱歌曲。

新年留港多陪屋企人

在內地長駐9個月的Mike，農曆新年將留港休息，「去年自已一個係內地，雖然辛苦不過學到好多嘢，暫時所知未有工作，所以新年想多啲時間陪下屋企人，應該唔會出去玩，之後都要為新歌籌備。」