曾比特有意大灣區置業 自爆食宵夜埋唔到單勁尷尬

曾比特(Mike)在大陸人氣急升，日前他為銀行拍攝跨境服務廣告，除了擺出不同招牌趣怪表情，更於廣告內展現其好歌喉。出名孝順的他表示有意在大灣區置業，以便與家人相聚，更稱日後工作可以帶埋媽媽一齊同行。

Mike表示近年密密吸金的其中一個最大原因，就是希望能成功置業，讓家人有個安樂窩。之前因未通關難以短時間往返內地與香港，數月沒有與家人見面，現在更加珍惜與家人相處的時間。同時Mike亦有考慮在大灣區置業，雖然目標仍在努力中，但他表示 :「為了方便與家人相聚，令我有在⼤灣區置業的想法，到內地工作間中可以帶媽咪同行！而我自己之前對置業不是十分瞭解，但今次與中銀香港拍攝後，對於他們的大灣區置業解決方案非常有信心。會繼續努力工作賺錢，希望可以報答媽咪一直以來的支持。」