曾比特有意大灣區置業 自爆食宵夜埋唔到單勁尷尬

曾比特(Mike)在大陸人氣急升，日前他為銀行拍攝跨境服務廣告，除了擺出不同招牌趣怪表情，更於廣告內展現其好歌喉。出名孝順的他表示有意在大灣區置業，以便與家人相聚，更稱日後工作可以帶埋媽媽一齊同行。
Mike表示近年密密吸金的其中一個最大原因，就是希望能成功置業，讓家人有個安樂窩。之前因未通關難以短時間往返內地與香港，數月沒有與家人見面，現在更加珍惜與家人相處的時間。同時Mike亦有考慮在大灣區置業，雖然目標仍在努力中，但他表示 :「為了方便與家人相聚，令我有在⼤灣區置業的想法，到內地工作間中可以帶媽咪同行！而我自己之前對置業不是十分瞭解，但今次與中銀香港拍攝後，對於他們的大灣區置業解決方案非常有信心。會繼續努力工作賺錢，希望可以報答媽咪一直以來的支持。」
大陸商店唔收現金
曾比特又分享初到大陸工作時發生的趣事，他笑稱初初到內地拍攝，發生了一件十分難忘的「宵夜事件」，他表示：「有一晚我偷偷溜出去吃宵夜，吃飽結賬時店員請我掃碼付款，當時我沒有任何內地電子支付工具，店內又沒有現金找續，本想即刻下載電子支付工具但原來要連結內地戶口，奈何我還未開內地戶口，情況真的很尷尬，只好打電話給經理人請他來幫忙結賬。」與朋友講起這則「笑話」，才知道內地不論食、買、玩都以手機支付為主。
Mike表示開通了相關戶口之後，現時機不離手，加上自己經常往返內地與香港，所以只要能透過網上處理的大小事都會線上解決，對工作時間、地點都不定的他來說，的確是一道方便之門。