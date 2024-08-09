曾比特罕有帶女友公開曬恩愛 拖手出席《邊緣禁地：沙丘喪戰》香港首映禮

《邊緣禁地：沙丘喪戰》改編自全球大熱電玩遊戲，曾比特罕有帶女友出席公開活動，還十指緊扣任影唔嬲，二人又一起受訪，表現相當大方。曾比特跟Cecillia早在兩年前一同經營唱歌學校，Cecillia跟男友一樣同屬唱得之人，若Mike不在香港，女友亦會幫手教唱歌，Mike更笑言可以跟Cecillia以情侶檔推出合唱歌，不過就未有結婚計劃，揚言要努力搵錢，將來拉埋天窗要搞盛大婚禮。

龐景峰劉溫馨前後腳

昨晚香港首映禮場面熱鬧，除了曾比特與女友外，葉泓聲、龔柯允、鄺星宇、許嘉浩、曹敏寶、龐景峰、劉溫馨、何晉樂、文凱婷等亦有現身力撐，至於龐景早前被爆戀上劉溫馨，二人昨晚前後腳到場，女方更戴漁夫帽及口罩現身，劉溫馨解釋是因去做facial沒有化妝故不願上鏡，問到跟Andrew拍拖一事，她以不想公開私人生活為由拒絕回答，龐景峰則稱最近工作忙碌，未有時間帶劉溫馨見媽媽郭秀雲。