曾比特重演張國榮經典作《有誰共鳴》媒氣燈街拍MV尋哥哥蹤跡

環球唱片推出《REMEMBERING LESLIE》企劃向一代巨星Lesile張國榮先生致敬，集合不同唱片公司及電視台的一眾樂壇新血獻聲。繼首發作品Anson Lo(盧瀚霆)的《偷情》後，在《聲生不息》嶄露頭角的Mike(曾比特)，亦重新演繹另一首Lesile經典金曲——《有誰共鳴》，新歌和MV將於2月10日同日推出。

Mike今次重新演繹《有誰共鳴》，歌曲由Eric Kowk監製，JNYBeatz重新編曲，為歌曲注入時下流行的電子元素，同時亦保留到原版的韻味，以「未來復古」的手法向哥哥致意。Mike對於能夠參與今次企劃感到非常榮幸，他說：「很榮幸可以重新演繹這首經典作品，每一個經典的音樂人、音樂作品，都有留傳下去超越時間的特色，希望今次曾比特演繹的這個版本，會令大家有銘記於心的感覺。」

Mike表示自己拍攝《有誰共鳴》MV時，換上太空衣造型作全新嘗試，他解釋造型背後的用意：「今次服裝很有意思，穿上太空衣代表去尋找探索，了解這個未知的世界。再配合MV故事尋訪以往哥哥不同的蹤跡，了解經典背後的的故事。同時很慶幸在媒氣燈街留下腳毛。」重回《有誰共鳴》原版MV取景的煤氣燈街拍攝，Mike表示興奮又緊張，他說：「人越大越發現，越能了解到，哥哥在不同範疇都做到最好，很值得我去學習。」Mike提到的煤氣燈街原名為中環都爹利街，是香港電影、MV、劇集的取景聖地，張國榮《有誰共鳴》MV、哥哥與袁詠儀主演的電影《金枝玉葉》等都曾於此拍攝。