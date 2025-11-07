曾比特32歲生日曬肌過檔英皇 目標跟楊受成推出新歌

憑爆炸頭造型成功入屋的歌手曾比特（Mike) ，參加選秀節目《全民造星II》嶄露頭角，早前，他約滿環球唱片，一直有傳他會轉投英皇娛樂。適逢，今天（7日）是Mike的32歲生日，他在社交網派福利大曬爆肌型仔相宣布這個好消息。

獲 Mani 賞識

對於Mike正式加盟英皇娛樂，霍汶希（Mani）表示：「《造星》時間已經有留意佢，不過一直未有機會合作。我哋睇到佢唔只係一個有才華嘅歌手，更係一個對音樂有堅持、肯不斷突破自己嘅藝人，亦都好欣賞佢對音樂嘅熱誠同埋嗰份純真。」後來二人於一個場合認識後成為朋友，「呢個緣分就係咁開始，一直都想同佢合作，終於有機會合作到。相信佢加入公司之後，一定會帶俾大家更多驚喜。」