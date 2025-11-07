曾比特32歲生日曬肌過檔英皇 目標跟楊受成推出新歌

憑爆炸頭造型成功入屋的歌手曾比特（Mike) ，參加選秀節目《全民造星II》嶄露頭角，早前，他約滿環球唱片，一直有傳他會轉投英皇娛樂。適逢，今天（7日）是Mike的32歲生日，他在社交網派福利大曬爆肌型仔相宣布這個好消息。
獲Mani賞識
對於Mike正式加盟英皇娛樂，霍汶希（Mani）表示：「《造星》時間已經有留意佢，不過一直未有機會合作。我哋睇到佢唔只係一個有才華嘅歌手，更係一個對音樂有堅持、肯不斷突破自己嘅藝人，亦都好欣賞佢對音樂嘅熱誠同埋嗰份純真。」後來二人於一個場合認識後成為朋友，「呢個緣分就係咁開始，一直都想同佢合作，終於有機會合作到。相信佢加入公司之後，一定會帶俾大家更多驚喜。」
慢工出細貨
談到加盟新公司契機，Mike指一切都是綠份，「係一個好自然嘅過程，雙方對音樂嘅理念好夾，感覺啱Channel，所以就決定一齊開展音樂新旅程啦！」加入新公司，歌迷最關心的，當然是幾時有新歌聽，Mike就話：「慢工出細貨！想俾大家見到唔一樣嘅曾比特，所以喺揀歌上面都花咗唔少時間，同A&R都開咗好多會，希望呈現到一個最好嘅效果俾大家，應承大家會加快速度！」
預告啟德開騷
至於開show，Mike則霸氣回應：「絕對會！」但他亦十分老實，「現階段歌曲嘅數量都比較不足，所以大家俾少少時間我，先用唔同嘅新歌去轟炸大家，等所有嘢準備好就會同大家開一個盛大嘅party。」他笑言已經問定老闆楊受成，「我已經事先問定老闆，老闆應該叫我去啟德唱，希望唔係啟德地鐵站，哈哈。」
提到公司眾多猛人，最想跟哪一位合作，他竟然將目標指向老闆！「希望可以同老闆合作出一首歌，因為平時都係聽老闆演講，但係甚少聽佢唱歌，所以我希望今次我入到嚟可以令老闆開金口，哈哈。」他續說終極期望是跟公每一位都合作一次。出碟則是短期目標，「當然要focus音樂同唱歌，同埋喺香港做返多啲show。」他又強調：「我覺得我係Live型歌手，一直好想透過Live同大家近距離接觸，將我嘅音樂上嘅能量傳遞俾大家。」