曾江遺作｜《全民造星》岑尚哲出任編劇 孖岑嘉彦兄弟檔打造攞獎新片《源生罪》

荷李活回港新銳導演岑嘉彦與編劇岑尚哲「兄弟班」打造2024年新片《源生罪》(Deliverance)，該片由黃永峯及鄧志玲聯手監製，雲集任達華、曾江、鮑起靜、吳家麗、吳卓羲、吳浣儀、張建聲，再起用新生代演員陳紫萱、Dear Jane主音黃天翱、岑珈其等亦有份演出。 《源生罪》幕後嶄新組合創作班底有《殭屍》、《空手道》、《飯戲攻心》提名最佳美術的張蚊、《一秒拳王》新晉攝影師劉君樂、《樹大招風》金像、金馬獎最佳剪輯師梁展綸、荷李活艾美獎配樂大師王宗賢(Nathan Wang)等，是一部全新類型心理懸疑劇情電影。

《源生罪》先拔頭籌揚威海外，於去年第15屆芝加哥亞洲躍動電影節作世界首映並由女主角陳紫萱摘下「璀璨之星」大奬後，早前再於美國舊金山國際新概念電影節更囊括四大獎項，包括最佳男主角（任達華）、最佳女主角（陳紫萱）、最佳導演（岑嘉彦）及最佳影片，氣勢強勁。電影以色彩濃烈、風格鮮明的凌厲影像，使用懸疑片的類型與催眠的元素，層層交織女主角零碎錯亂的記憶，帶觀眾同步走進謊言與真相的迷宮，並以不同角色的遭遇，探索長期病患照顧者的內心世界。 《源生罪》最新預告中，由金像獎影帝任達華的一句對白「情感可以救人，更可以殺人」點出電影命題。新銳導演岑嘉彥認為作為說故事的人，一個故事需要帶領觀眾感受一份情緒，或者能成為觀眾內心的鏡子 ，讓他們感受自己：「我希望可以用一個不一樣的方式去訴說《源生罪》，因此電影中所使用的色調、營造的氛圍，都是為了引領觀眾走進主角零碎的記憶之中，感受她內心那份混沌，同時讓觀眾從中找到一些意義。」曾江於去年4月猝逝，《源生罪》亦是他臨終前拍下的遺作之一。