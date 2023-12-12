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娛樂
2023-12-12 17:54:46

曾江遺作｜《全民造星》岑尚哲出任編劇 孖岑嘉彦兄弟檔打造攞獎新片《源生罪》

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曾江遺作｜《全民造星》岑尚哲出任編劇 孖岑嘉彦兄弟檔打造攞獎新片《源生罪》

下月上映的懸疑劇情電影《源生罪》，是曾江遺作之一。

活回港新銳導演岑嘉彦與編劇岑尚哲「兄弟班」打造2024年新片《源生罪》(Deliverance)，該片由黃永峯及鄧志玲聯手監製雲集任達華、曾江、鮑起靜、吳家麗、吳卓羲、吳浣儀、張建聲，再起用新生代演員陳紫萱、Dear Jane主音黃天翱、岑珈其等亦有份演出

《源生罪》幕後嶄新組合創作班底有《殭屍》、《空手道》、《飯戲攻心》提名最佳美術的張蚊、《一秒拳王》新晉攝影師劉君樂、《樹大招風》金像、金馬獎最佳剪輯師梁展綸、荷活艾美獎配樂大師王宗賢(Nathan Wang)等，一部全新類型心理懸疑劇情電影

影壇新星陳紫萱首度擔正女主角。

影壇新星陳紫萱首度擔正女主角。

《源生罪》先拔頭籌揚威海外，於去年第15屆芝加哥亞洲躍動電影節作世界首映並由女主角陳紫萱摘下「璀璨之星」大奬後，早前再於美國舊金山國際新概念電影節更囊括四大獎項，包括最佳男主角（任達華）、最佳女主角（陳紫萱）、最佳導演（岑嘉彦）及最佳影片，氣勢強勁。電影以色彩濃烈、風格鮮明的凌厲影像，使用懸疑片的類型與催眠的元素，層層交織女主角零碎錯亂的記憶，帶觀眾同步走進謊言與真相的迷宮，並以不同角色的遭遇，探索長期病患照顧者的內心世界

《源生罪》最新預告中，由金像獎影帝任達華的一句對白「情感可以救人，更可以殺人」點出電影命題。新銳導演岑嘉彥認為作為說故事的人，一個故事需要帶領觀眾感受一份情緒，或者能成為觀眾內心的鏡子 ，讓他們感受自己：「我希望可以用一個不一樣的方式去訴說《源生罪》，因此電影中所使用的色調、營造的氛圍，都是為了引領觀眾走進主角零碎的記憶之中，感受她內心那份混沌，同時讓觀眾從中找到一些意義。」曾江於去年4月猝逝，《源生罪》亦是他臨終前拍下的遺作之一。

任達華早前憑《源生罪》在美國舊金山國際新概念電影節上獲頒最佳男主角。 吳卓羲亦有份參演《源生罪》。 《源生罪》安排2024年1月18日在香港上映。

曾經演出多個廣告及MV、亦參與過選秀節目《全民造星》的岑尚哲，憑《源生罪》首次擔任電影編劇及參與演出，帶來不一樣的懸疑故事：「《源生罪》故事描繪了主角在尋找真相過程中內心的懷疑與痛苦。主角的母親15年前的死亡猶如一道迷霧籠罩著她的心靈，驅使她不斷追尋當年的真相。故事中刻劃了照顧者在照顧長期病患親人時所承受的壓力和其內心世界；另一方面亦探討到親情的重量。」《源生罪》安排2024年1月18日香港

岑尚哲曾參加選秀節目《全民造星》，今次為《源生罪》首任編劇及參與演出。 新銳導演岑嘉彦與編劇岑尚哲以「兄弟班」打造《源生罪》。 《源生罪》安排2024年1月18日在香港上映。
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