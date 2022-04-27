曾江離世｜群星致哀 任達華方中信發文悼念

曾江猝逝震驚娛樂圈，多位曾與他合作過的藝人，在社交平文發文悼念。曾江生前拍過不少無綫劇集，在無綫最後一部作品便是《四個小生去旅行》。無綫發文致哀︰「資深藝人曾江先生（原名：曾貫一）為演出藝術界的翹楚，香港影視圈的傳奇，曾江先生最後效力本台作品為綜藝節目《四個小生去旅行》，今午噩耗傳來，對於曾江先生的辭世本台上下深感難過和惋惜，並向他的家人致以深切慰問。」

任達華收到消息後，表示對感震驚和心痛：「他是讓我非常尊敬的長輩，演藝圈裏永遠閃光的前輩。永遠無比的敬重和懷念他。曾江老師，一路走好。」 方中信與曾江最後合作是去年的《一級指控》︰「曾江老師，一路好走，永遠懷念您。」張建聲同樣在《一級指控》與曾江演父子，於IG發文悼念：「Ken哥，一路好走，永遠懷念一起拍攝的日子，一起到美國參與影展，當時有問過你：『daddy，我演成點呀？』你答：『好係唔足夠，要更好。』晚輩永記於心，如有來世，再合作吧。」