曾涉賣淫女偶像G.NA 留言：再見世界 fans擔任情緒出狀況

韓國女團「五少女」前成員G.NA(智娜)，今日突然在IG上載多張搖晃out focus的照片，並留言：「再見，世界。」雖然最後她把帖子刪除，但她的帖子引來fans的熱議，和擔憂她的精神狀態。

G.NA於五少女解散後，於2010年以熱門歌曲《如果有戀人的話想做的事》(ft. Rain)正式出道，之後憑藉《I’ll Get Off You》、《Live Well》和《Black & White》等多首歌曲，迅速獲得fans廣泛喜愛和關注，成為當時頂尖女歌手之一。

然而，2016年時，G.NA捲入賣淫爭議而暫停演藝活動，事件對她的職業生涯造成嚴重重創。她更因賣淫爭議受到法律制裁，當時被判處200萬韓圜(約港幣11,641元)的罰款，更被經理公司Cube解約。