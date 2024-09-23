曾涉賣淫女偶像G.NA 留言：再見世界 fans擔任情緒出狀況

韓國女團「五少女」前成員G.NA(智娜)，今日突然在IG上載多張搖晃out focus的照片，並留言：「再見，世界。」雖然最後她把帖子刪除，但她的帖子引來fans的熱議，和擔憂她的精神狀態。
G.NA於五少女解散後，於2010年以熱門歌曲《如果有戀人的話想做的事》(ft. Rain)正式出道，之後憑藉《I’ll Get Off You》、《Live Well》和《Black & White》等多首歌曲，迅速獲得fans廣泛喜愛和關注，成為當時頂尖女歌手之一。
然而，2016年時，G.NA捲入賣淫爭議而暫停演藝活動，事件對她的職業生涯造成嚴重重創。她更因賣淫爭議受到法律制裁，當時被判處200萬韓圜(約港幣11,641元)的罰款，更被經理公司Cube解約。
當時G.NA接受媒體訪問時稱：「A先生在我經濟有困借錢給我，當時非常感激，他告訴我『你不需要還錢，你的處境這麼困難。』」她補充道，「後來我愉快地答應和他一位洛杉磯商人朋友見面，並與該男子發生了性關係，但這與金錢無關。」後來證實這位A先生是皮條客，G.NA與該男子發生過3次性行為，而男子向A先生支付了1,500萬韓圜，因此G.NA被法院判處200萬韓圜罰款，而受事件影響使她形象嚴重受損。
G.NA的fans們正密切關注著她，並在她IG其他帖上，留下支持的評論，雖然G.NA已經把該帖子刪除，但帖子仍然擔心她的情緒出狀況。