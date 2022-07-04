曾演白素之父 高雄期待與不同電視台合作

久未露面的資深演員高雄，今日與米雪、關禮傑、雪梨錄影港台節目《一起走過的歲月》。剛從溫哥華返港的他表示，每當有工作便會來港或到大陸，他笑言樂與不同電視台合作，但必須要先看劇本，看自己是否喜歡、體力能否支持到，價錢並不是主要考慮的重點，坦言子女也無法阻他的戲癮。

高雄曾在無綫劇集《衛斯理》中扮演白素之父，當時由羅嘉良飾演衛斯理，蒙嘉慧演白素一角。他自言也看過倪匡不少小說作品，指對方寫的內容令他覺得會在未來發生，因而吸引他追看，得知對方逝世大感難過，令人婉惜。

演霍元甲大晒真功夫

高雄，原名何耀深，曾是邵氏電影龍虎武師、替身，其後轉型做演員，先後效力無綫和亞視。他參與無數作品演出，在亞視劇集、甄子丹主演的《精武門》中扮演的「霍元甲」，令人留下深刻印象。由於他是龍虎武師出身，所以在劇集中的打鬥場面都非常精彩。此外，他亦有參與不少電影演出，在吳宇森執導的《英雄無淚》擔正做主角，他也有在多部荷李活電影演出。近年，他主力參與大陸劇集及電影工作。

去年黃一山(細龜)在大陸與高雄聚舊，他在網上提到高雄演的「霍元甲」是最好，無人能及，並指對方從不遲到，是一個有禮貌、勤力、尊重導演的演員。細龜指高雄從不會在同一時間接兩套戲，一定會拍好手上的角色，才接下一部，就算另一個角色可能只需拍兩，三日，他也不會攝出檔期。