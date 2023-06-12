曾獲梁朝偉點名大讚 出道22年染谷將太首與木村合作

染谷將太在2011年以19歲之齡奪得威尼斯影展最佳新人，其後更橫掃國內外各大影展的新人獎項，就連影帝梁朝偉也曾點名大讚：「染谷將太主演的幾部電影我都很喜歡。」他在 《風間公親－教場0－》飾演火爆刑警中迂兼兒，因為對疑犯濫用暴力而被調往「風間道場」接受調教；然而他和妻子為了照顧患有早發性癡呆症的母親而筋疲力盡，也因此被風間看穿了內心深處的創傷。

心情興奮又緊張

染谷在劇集播出後收獲了大量好評，不少觀眾認為他情感切換自如，也演活了劇中角色面對家人患病時的無奈，最令人驚訝是童星出身的他竟是首次主演富士月九！對此他在訪問剖白興奮之情：「從小就知道月九劇，即使是童星也沒有演過，長大後能夠參與如此精彩的劇集，我感到非常開心！」他笑言一度以為被節目整蠱：「我在拍攝海報時仍然非常驚訝，心想『待會該不會出現一個帶著驚喜標語的人吧？』第一次演出月九就可以和木村先生合作，讓我感到十分光榮，我也一直思考要如何面對他，因為我心裡既緊張又興奮！」香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼劇情。