曾當眾摟成龍隻揪 徐忠信病逝享年70歲

著名動作指導及演員徐忠信，昨日因病辭世，享年70歲。在電影圈有「大師兄」之師的徐忠信，師隨著名京劇女演員粉菊花竹，學習北派雜耍，與林正英、董瑋、尊龍及惠天賜等是師兄弟，七十年代加入邵氏擔任龍虎武師，以性格火爆聞名。
有人記仇 電影圈發展平平
近年接受紀錄片《龍虎武師》及《明報周刊》時訪問，徐忠信指，曾與成龍有過節，兩人在未成名前曾因少事險些交手，他在眾人面前摟成龍在片場「隻揪」，幸得身邊人把干戈平息，他因此在動作片橫行的八十年代，甚少在嘉禾旗下的電影中演出或任武指。徐忠信說：「佢(成龍)咁耐都未搵我撈過。」他直言如果不是性格得罪人多，仕途不會如此不濟。
《他來自江湖》演毒梟Gibson與周星馳鬥戲
1984年，徐忠信正式入職無綫，擔任動作特技指導，除在眾多劇集中擔任武指工作外，亦曾粉墨登場在多套劇集中參與演出，包括《成吉思汗》、《鄭成功》及《難民營風暴》等，當中令人印象深刻，是《他來自江湖》飾演澳洲毒梟Gibson與周星馳鬥戲，由於演技出衆，令觀衆印象難忘。
特技演員公會 無綫同發訃聞
香港動作特技演員公會今日在社交網發布徐忠信死訊：「我們懷着一顆極悲痛的心情告知大家，『我們尊敬的大師兄~徐忠信，一路好走』8號風球高懸下，我們收到一個非常沉重的不幸消息，我們尊敬的大師兄徐忠信，今早在家突感不適，被急送往屯門醫院搶救，並於1:32pm醫生證實搶救無效，與世長辭。願您大師兄，一路好走，RIP。」無綫亦就徐忠信離世發悼文：「對痛失一位資深演員暨高級動作特技指導深表惋惜，已向其家人致以深切慰問，並會提供適切協助。」