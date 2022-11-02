曾當眾摟成龍隻揪 徐忠信病逝享年70歲

大師兄曾參演數以十計電影，演技突出，角色鮮明，是個不折不扣的好戲之人。

著名動作指導及演員徐忠信，昨日因病辭世，享年70歲。在電影圈有「大師兄」之師的徐忠信，師隨著名京劇女演員粉菊花竹，學習北派雜耍，與林正英、董瑋、尊龍及惠天賜等是師兄弟，七十年代加入邵氏擔任龍虎武師，以性格火爆聞名。

有人記仇 電影圈發展平平

近年接受紀錄片《龍虎武師》及《明報周刊》時訪問，徐忠信指，曾與成龍有過節，兩人在未成名前曾因少事險些交手，他在眾人面前摟成龍在片場「隻揪」，幸得身邊人把干戈平息，他因此在動作片橫行的八十年代，甚少在嘉禾旗下的電影中演出或任武指。徐忠信說：「佢(成龍)咁耐都未搵我撈過。」他直言如果不是性格得罪人多，仕途不會如此不濟。