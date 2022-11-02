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娛樂
2022-11-02 21:24:49

曾當眾摟成龍隻揪 徐忠信病逝享年70歲

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HK ENT

大師兄曾參演數以十計電影，演技突出，角色鮮明，是個不折不扣的好戲之人。

著名動作指導及演徐忠信，昨日因病辭世，享年70歲。在電影圈有「大師兄」之師的徐忠信，師隨著名京劇女演員粉菊花竹，學習北派雜耍，與林正英、董瑋、尊龍及惠天賜等是師兄弟，七十年代加入邵氏擔任龍虎師，以性格火爆聞名。

有人記仇 電影圈發展平平

近年接受紀錄《龍虎師》及《明報周刊》時訪問，徐忠信指，曾與成龍有過節，兩人在未成名前曾因少事險些交手，他在眾人面前摟成龍在片場「隻揪」，幸得身邊人把干戈平息，他因此在動作片橫行的八十年代，甚少在嘉禾旗下的電影中演出或任武指徐忠信說：「佢(成龍)咁耐都未搵我撈過。」他直言如果不是性格得罪人多，仕途不會如此不濟。

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《他來自江湖》裡徐忠信演毒梟Gibson，與星爺鬥戲令人難忘。

《他來自江湖》演毒梟Gibson與周星馳鬥戲

1984徐忠信正式入職無綫擔任動作特技指導除在眾多劇集中擔任武指工作外亦曾粉墨登場在多套劇集中參與演出，包括《成吉思汗》、《鄭成功》《難民營風暴》等，當中令人印象深刻，是《他來自江湖》飾演澳洲毒梟Gibson與周星馳鬥戲，由於演技出衆令觀衆印象難忘

 

 

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香港動作特技演員公會今日在社交網發布徐忠信死訊。

特技演員公會 無綫同發訃聞

香港動作特技演員公會今日在社交網發布徐忠信死訊：「我們懷着一顆極悲痛的心情告知大家，『我們尊敬的大師兄~徐忠信，一路好走』8號風球高懸下，我們收到一個非常沉重的不幸消息，我們尊敬的大師兄徐忠信，今早在家突感不適，被急送往屯門醫院搶救，並於1:32pm醫生證實搶救無效，與世長辭。願您大師兄，一路好走，RIP。」無綫亦就徐忠信離世發悼文：「對痛失一位資深演員暨高級動作特技指導深表惋惜，已向其家人致以深切慰問，並會提供適切協助。」

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