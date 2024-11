曾經的競爭對手秀智 宋慧喬 聯手派心IG晒友誼

秀智與宋慧喬私下關係極好,會互相到對方家中hang out 。

韓國42歲女星宋慧喬和30歲的裴秀智,雖然年齡相差13年,卻有著深厚的友誼,昨日兩人就於IG展示她們姊妹情深的友誼。秀智與喬妹兩人於同一時間,在限時動態上載聯手俾心的照片。雖然相中看不到兩人美貌,但她們互相標示了對方的帳號,確認這是一起擺出手心姿勢。喬妹在秀智的帳號旁邊,特別加上一顆黃心,表達對這位妹妹的喜愛,讓兩人的影樂迷看得心情愉悅。

喬妹和秀智兩位高顏值女神,在視壇確是競爭對手,但私下感情原本十分要好,兩人不但會在《黑暗榮耀》編劇金銀淑的新劇《All the Love You Wish For》(都會實現嗎)合作,喬妹更是無酬演出該劇。其實在今年8時,喬妹接受《ELLE》韓國版訪問,被問到與秀智的友誼是如何開展時,她說:「最近我和秀智變得很親密。在《青龍獎》的打手印活動結束後,我們去了秀智的家,一起度過一段快樂又美好的時光。」