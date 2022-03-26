曾聲演麥兜媽媽｜資深配音員謝月美胰臟癌離世 終年74歲

資深演員兼殿堂級配音員謝月美，昨日 （25日） 在養和醫院離世，享年74歲。據知May姐在退休後生活一直寫意，近年患上胰臟癌，去年身體開始轉差，一直在努力抗癌。新一代配音員曾佩儀上月9日曾跟May姐慶生，她在社交網分享合照，當時May姐已消瘦不少。

而關寶慧早前在 ig上載May姐的黑白照，並留言：「親愛的May 姐，親愛的九尾狐，不知道如何能令你知道我對你的懷念！懷念你找我做配音工作；懷念你在工作上對我的遷就，我做不到你的要求，你不怪我之餘還替我請槍！懷念和你打麻將的歡笑，懷念和你拍戲的笑場！懷念再懷念，最終也只剩下懷念！願你到開心的國度！」