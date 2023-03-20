曾華倩被指暴瘦囝囝痛哭 怒斥內容農場影片盼政府立法監管

近年YouTube冒起不少娛樂圈秘聞影片，但全都是內容農場及假消息，但因為題目夠誇張及吸睛，每次這類影片上架半天便會獲很高的點擊。曾華倩今日在社交平台上載有關報道她的影片截圖，力斥該影片的內容是假，更強調自己身體很多，加上事件提及家人，令她極為憤怒，希望政府早日立法打擊這類假新聞。

曾華倩上載的截圖見到影片題目寫住「曾華倩暴瘦30斤秘密入院 兒子痛哭曝身體狀況」，而下面的簡介就寫住︰「曾華倩暴瘦30斤認不出，秘密入院內幕終於瞞不住，現兒子痛哭曝母親身體狀況。」圖片則有曾華倩戴口罩的照片及其子的照片。在相關頻道上更有相似的題目，只是人名不同，包括有「羅家英暴瘦30斤認不出」、「黃淑儀遇潛規則緊急入院」、「羅嘉良暴瘦30斤認不出」、「呂珊暴瘦70斤」等等。這類的影片製作粗糙，而且內容與題目毫不相關。

斥內容農場影響家人朋友

由於這類頻道亦每隔幾個月便會推出以曾華倩為題的影片，但題目都離不開她患有重病及指她精神有問題。曾華倩今日忍無可忍在社交平台留言以證視聽，除了否認自己暴瘦，更力斥這類假新聞影響了她的身邊的家人和朋友。她質問這些製作假新聞的人︰「你們有家人親人嗎？我再次嚴重說一次，沒有這回事，我健康沒有出現問題，早兩天還和朋友說要減肥呢!和你們失實编出來的假新聞故事!你們的心理狀態是甚樣的？你們下筆编故事心裡想害人家嗎？好玩嗎？在這社會上假新聞，越來越過份，不能助長。」

她希望政府立法打擊假新聞︰「令到那些心全不正的人，得到反省。做個正常人也很難嗎？我的底線你們已經超越了，我會保留法律行動。請反思!為何這社會會變成這樣的!」梁思浩在微博轉發曾華倩的帖文，並指自己也是受害者，已經去報了公安。