曾被成龍「抄牌」 內地空姐水滴果果網紅變貴婦？

有傳微博坐擁21萬粉絲嘅水滴果果，因為合照事件而升價十倍，有實力供架外國品牌汽車代步，但到底係邊方面「升價」呢？最近佢仲刪咗同成龍嘅合照，到底係咩原因呢？

今年3月，中國南方航空空姐「水滴果果」在微博曬出與成龍大哥的合照，稱她在值勤時，遇上成龍，而且成龍亦相當親民，除輕攬着女方的膊頭外，成龍更主動問她拎電話及地址，空姐寫道：「大哥也太nice了！不僅給照相，還要了我地址電話，說要給我們寄禮物，也太平易近人了吧。」其後空姐再次貼文，繼續曬出成龍送的禮物：「國際巨星還沒有架子，本來以為隨便說說，沒想到真的收到了親筆簽名的書，所以，為什麼人家是巨星呢！我一定會好好看完的。」原來成龍寄了一本自傳給該名空姐，還附上了簡短的留言及親筆簽名，更畫了一個心心符號，相當貼心。

水滴果果其餘微博相片