最強組合｜BLACKPINK Lisa將參與太陽新專輯拍MV 為樂壇投下震撼彈

南韓天團BIGBANG成員太陽（TAEYANG）今年初與防彈少年團（BTS）成員Jimin（朴智旻）合作推出歌曲〈VIBE〉，不僅橫掃各大音樂排行榜，更在全球最大音樂流媒體平台Spotify累積超過1億次播放量。沒想到，12日他宣布4月底將推出新專輯，更邀請女團BLACKPINK成員Lisa一同參與，強強聯手為樂壇投下震撼彈。

Lisa將參與太陽新歌MV

太陽日前離開「YG娛樂」後，改簽約到子公司「The Black Label」，據韓媒《OSEN》報道，太陽近日將與同門師妹Lisa合作，屆時她將參與新歌的音源錄製與MV拍攝。由於2人是第1次合作，而他們皆為自己團內的「主舞擔當」，令許多粉絲都非常期待舞台魅力驚人的他們，一同合作會擦出什麼火花。