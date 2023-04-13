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娛樂
2023-04-13 16:00:00

最強組合！[email protected]將參與太陽@BIGBANG新專輯 仲會一齊拍MV

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太陽被爆邀請Lisa一同參與綠製新專輯。（圖／翻攝自太陽臉書、Lisa IG）

記者郭竹倩／綜合報道

南韓天團BIGBANG成員太陽（TAEYANG）今年初與防彈少年團（BTS）成員Jimin（朴智旻）合作推出歌曲《VIBE》，不僅橫掃各大音樂排行榜，更在全球最大音樂流媒體平台Spotify累積超過1億次播放量。沒想到，12日他宣布4月底將推出新專輯，更邀請女團BLACKPINK成員Lisa一同參與，強強聯手為樂壇投下震撼彈。

太陽

太陽將於6月3日到台灣唱出。

太陽日前離開「YG娛樂」後，改簽約到子公司「The Black Label」，據韓媒《OSEN》報道，太陽近日將與同門師妹Lisa合作，屆時她將參與新歌的音源錄製與MV拍攝。由於2人是第1次合作，而他們皆為自己團內的「主舞擔當」，令許多粉絲都非常期待舞台魅力驚人的他們，一同合作會擦出甚麼火花。

太陽相隔6年再到台灣演出

此外，「SO WONDERFUL FESTIVAL」主辦方今日公布演出陣容，包括太陽、Ferg、「人間芭比」Jeon Somi（全昭彌）、Jeremy Zucker、LØREN、Peder Elias、UMI、9m88、Crispy脆樂團、阿夫Suhf、Rex、Gummy B、國語作業簿DJ賴皮等知名歌手均登場演出，這也是太陽繼2017年之後，睽違6年再次到台灣。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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