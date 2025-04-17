最後生還者訪問｜佩德羅帕斯卡分享拍第二季心情 知名度大增步入人生另一階段

佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）夥拍Bella Ramsey的HBO大熱劇《最後生還者》（The Last of Us）添食開拍第二季，趁新一季本月開播，HBO與華納兄弟影片公司，日前特別安排記者跟劇中幾位主要演員進行訪問，除主角佩德羅與Bella外，還有Gabriel Luna、Isabela Merced，以及新加入的Kaitlyn Dever、Young Mazino。 《最後生還者》第一季的故事源自Naughty Dog創作的電玩遊戲，描述世界發生病毒感染20年後大量人類變成喪屍，令到社會陷入崩潰的故事。今季剛於4月13日起串流上架，由Craig Mazin執導、Neil Druckmann監製，故事內容延續上一季，佩德羅帕斯卡飾演的Joel與Bella Ramsey扮演的Ellie五年後再重逢，也加入Netflix劇《神效蘋果醋》（Apple Cider Vinegar）女星Kaitlyn Dever所演的新角色Abby，今次第二季主要在加拿大取景，加上今季的佈景、特技化妝、VFX比上一季更先進和龐大，一眾演員有信心可以再創佳績。

am730：Bella Ramsey-第一季推出後妳立刻接到新劇本，可說只得20的休息時間便要開工再演Ellie這角色，妳有甚麼感覺呢？ Bella：我的確有點害怕，因為第一季大受歡迎，大家都很開心，但同時間也十分之緊張，我們希望觀眾們也會欣賞第二季的故事，因為是我們很努力製作的故事，幕前和幕後的工作人員，演員們也為這劇集很驕傲。 佩德羅：我覺得再次演Joel感到很特別，也覺得整個故事擴大了很多，因為除了上一季的演員再次參演，今次也加入了新的演員。我不是說Gabriel Luna老了。 Gabriel：我剃了鬍子，看來年輕了一點吧！和佩德羅一樣，很開心可以跟大家一起合演，而整個大家庭今次加入了新演員，令到故事更有意義和新鮮感。 am730：Kaitlyn Dever，妳今次加入《最後生還者》的劇集有甚麼感覺呢？ Kaitlyn：很緊張和興奮！因為我一直有玩這電玩遊戲，所以十分之熟讖所有角色。當這劇集播出時我的感覺很熱烈！當我知道我有份參演時，實在很開心，由試裝到踏進拍攝現埸時我的感覺是很難相信，因為《最後生還者》的世界很大，有很多fans的期待，再加上Craig和Neil，以及這麼多有才華的演員們一起努力演出，我從來沒有這麼好的感覺和經驗。

Bella Ramse與Isabela Merced為《最後生還者》第二季回歸演出。

am730：Isabela Merced，今次再次演Dina這角色，第一集的末段實在很驚人呢！妳有如何想法呢？ Isabella：我覺得Craig和Neil所寫的Dina是透過我的角度去創造，令我可以有空間去發展演技，我媽媽很替我驕傲！ am730：Young Mazino，你也是新加入這季的演員，可以分享心情嗎？ Young：我覺得自己十分之幸運，可以加一個已經很受歡迎的劇集。Craig和Neil對我們很照顧，但記得當我踏進拍攝現場時很緊張，那些佈景很真實，但在拍攝過程中便感到大家很同心和支持大家，一種很溫暖的感覺，現在回想起這經驗也令我很感動。 am730：佩德羅，可否談一下首天拍攝的心情？ 佩德羅：第一天是和Bella拍對手戲，很親切的感覺，Craig和Neil設計得很好。故事是Bella和我相隔了五年，兩個角色有些裂痕，但我和Bella埋位前大家都在說笑，很輕鬆。我只可以說我很感謝再次參演Joel這角色，因為我的確可感到他和Ellie之間的關係。 Bella：我覺得Ellie在第一季時是14歲，第二季是19歲，在成長過程中是十分之重要的人生經歷，也是令到Bella和Joel之間的裂痕更大。 am730：佩德羅，這劇集令你的知名度大増，你如何去面對你的事業和私人生活呢？ 佩德羅：這角色的確帶來很多新機會，也可說令我進人生另一個階段。我還記得第一次和Craig、Neil以facetime視像對話的時候，還分別跟Bella和Kaitlyn第一次合作；Kaitlyn是我一直很欽佩的演員，所有不同的難忘經驗，我都沒有答妳的問題。可說自己的曝光度大了很多。 Kaitlyn：佩德羅，多謝！我也是很欣賞你的演技呢！ am730：佩德羅，故事中的Joel很保護Bella，在現實生活中你也是如此嗎？ 佩德羅：是的，我十分之保護身邊人和我所愛的人，我也是從這一個角度去演Joel這角色。

今季有Young Mazino新加入演出。

am730：很多fans都在期待第二季的劇情，請大家簡單形容第二季亮點。 Young Mazino：爆炸性！ Isabela Merced：悲傷！ Gabriel Luna：復仇! Kaitlyn Dever：扣人心弦！ 佩德羅帕斯卡：雪景。 Bella Ramsey：雨景。 特約記者Lilly Lui洛杉磯報道