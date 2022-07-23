最後禮物｜黃子華自爆演到虛脫 潘燦良獲蘇玉華預備按摩椅

由黃子華及潘燦良主演的40場舞台劇《最後禮物》，因第五波疫情延期半年後，昨晚(22日)在灣仔演藝學院進行首演。首晚演出後，黃子華獲讚「神」演出攞100分，他卻搞笑地表示，「神，係呀，我當自己係「神神」(神經個神) 地架啦！」他更自爆每次演出返入後台都猶如虛脫，「各位鐘意睇人疲倦的觀眾係好抵睇，我試過綵排後開車回家，只有10分鐘車程，但我開咗5分鐘車之後，就攰到係一條最繁忙街道上，跟自己說： 『算啦，掉低架車瞓係路邊瞓算！我頂唔到啦！』後來真係要泊停架車，休息一陣先再開返回家。」他認真表示仍有很大進步空間，每場觀眾的互動、對手和自己的狀態，都對演出有影響。為了保養身體演足40場，子華自言每日除了演戲就是睡覺。
潘燦良演到好勞氣
潘燦良亦認同子華所言，每次演出後都很疲倦，「係呀，呢個戲真係唔簡單，雖然唔係一個人撐起。但主要我同子華，3個鐘戲，由進程由無乜野發展到好激烈兩兄弟之間的爭鬥，真係每次做完都覺得好花化功夫化氣力，好勞氣。」不過，阿燦半曬命式表示，「我老婆已經搬定張按摩椅出廳，因為每晚我收工返去，都話好攰，佢搬定出來等我可以按摩舒緩下。」雖然辛苦，他慶幸遇上好團隊和「神拍檔」黃子華，在疫情延期的半年，可以好好沉澱，以更好狀態跟觀眾見面。