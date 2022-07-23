最後禮物｜黃子華自爆演到虛脫 潘燦良獲蘇玉華預備按摩椅

由黃子華及潘燦良主演的40場舞台劇《最後禮物》，因第五波疫情延期半年後，昨晚(22日)在灣仔演藝學院進行首演。首晚演出後，黃子華獲讚「神」演出攞100分，他卻搞笑地表示，「神，係呀，我當自己係「神神」(神經個神) 地架啦！」他更自爆每次演出返入後台都猶如虛脫，「各位鐘意睇人疲倦的觀眾係好抵睇，我試過綵排後開車回家，只有10分鐘車程，但我開咗5分鐘車之後，就攰到係一條最繁忙街道上，跟自己說： 『算啦，掉低架車瞓係路邊瞓算！我頂唔到啦！』後來真係要泊停架車，休息一陣先再開返回家。」他認真表示仍有很大進步空間，每場觀眾的互動、對手和自己的狀態，都對演出有影響。為了保養身體演足40場，子華自言每日除了演戲就是睡覺。