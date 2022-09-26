最後禮物｜50場圓滿落幕 黃子華：每場都驚係最後一場 潘燦良：我會懷念你

由黃子華、潘燦良主演的50場舞台劇《最後禮物》，昨晚(25日)終迎來最後一場。謝幕時，阿燦大感依依不捨，「我呢世，可能得呢次機會同子華合作。所以好珍惜，子華我會懷念你！」子華則表示，「今次真係可一不可再！大家唔好見我冇乜嘢，其實我每場都驚係最後一場，唔係驚病，咩疫個啲 ，我係驚我會死，因為我演完每一場都死左咁滯。」兩人不排除日後將舞台劇搬上大銀幕，讓更多觀眾可入場欣賞。

子華搞喊區嘉雯韋羅莎 要在疫情期間經歷過延期後，安全完成50場舞台劇，殊不簡單，阿燦形容這次演出一波多折，「50個晚上，全體近百個工作人員，只有一個案例輕微感染，且發生於休息日之中，無傳染給任何一位演員及工作人員，大家順順利利健健康做完這50場，真係非常之唔容易！」子華則要多謝台前幕後出色的舞台藝術工作者，大讚每位參演者都是獨當一面的舞台劇演員，「例如區嘉雯，我當年入香港畫劇團時，幾乎每一個劇女主角都係佢，我恨不得有份同佢做戲，最後我有一次機會，係莎士比亞劇入面，做佢細佬，著住對絲襪走出來，何其尷尬。所以我真係好開心，今次可以同咁多好演員合作。至於阿燦，就唔駛講啦，佢係我honey，我直頭係佢fans！」子華對每一位演員的敬重，令區嘉雯及韋羅莎即場激動落淚。