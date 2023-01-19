最美韓國女演員｜日本網民票選10大高顏值女神 第1名曾認整容

韓劇熱潮席捲全球，唔少女角都憑出色演技及容貌人氣更上一層樓，不但引起熱議，甚至成為各大時尚品牌新寵兒。日前，日本網站Rankingoo舉行「2023年最美30代韓劇女神」投票活動，選出10大最美女演員；不過一向被公認顏值高嘅宋慧喬、全智賢竟然10強不入，一齊睇吓名單啦！

第10位：韓孝周

韓孝周18歲時參選韓國「Binggrae小姐」選美比賽榮獲第一名而出道，曾暫別韓劇圈5年至前年6月回歸。韓孝周曾出演《W-兩個世界》、《燦爛的遺產》以及動作美劇《Treadstone》等等，淡雅氣質被封為「氣質女神」，更被指有防腐美貌。

第9位：姜漢娜

姜漢娜過去所飾演角色均以女主角為主，5歲就開始學芭蕾舞。不過練習10年後明白有所限制，又報讀韓國中央大學表演系，2009年以獨立電影《最後的回家路》正式亮相，擺脫「萬年女二」之名。

第8位：黃正音

38歲黃正音出演《她很漂亮》及《袐密》，憑一場喊戲被網民封成「眼淚女神」。黃正音2015年與鋼鐵業CEO男友李英敦結婚，最後於2020年9月坦認二人已離婚，短短僅4年婚姻令網民大表可惜。

第7位：金幽珍UIE

金幽珍UIE讀書時期已被經紀公司睇中，展開長達6年練習生生涯，最初2009年以二期成員身份加入女團After School出道，及後出演過《原來是美男》、《結婚契約》及《我唯一的守護者》等劇集。金幽珍有美貌以外仲有雙招牌長腿，難怪入行後有「小宋慧喬」之稱。

第6位：金高銀

金高銀當年試鏡電影《銀嬌》出道，搭配影帝朴海日演出。後來與孔劉合作《孤單又燦爛的神－鬼怪》，飾演「鬼怪新娘」因而爆紅。緋聞方面，僅承認過與屬同公司嘅申河均交往，不過二人擦出火花後8個月就分手。日前，金高銀與「足球國手」孫興慜傳出熱戀消息，金高銀隨即透過經紀公司否認，更指兩人根本無見過面。

第5位：韓志旼

韓志旼與李炳憲、申敏兒和車勝元等主演《我們的藍調時光》 ，劇內演員皆人氣高企。韓志旼2003年通過《All In 真愛賭注》飾演宋慧喬少年時期出道，後來《大長今》一角令她爆紅，出道20年來完全零負評，更獲玄彬、李瑞鎮公開稱讚。

第4位：權娜拉

權娜拉曾經係韓國女團Hello Venus成員之一，亦係團內顏值擔當和副主唱，但女團於2019年宣告解散，於是佢轉戰演藝圈。其後，出演《致親愛的法官大人》、《我的大叔》等多套韓劇。

第3位：朴信惠

32歲朴信惠童星出身，於2003年飾演《天國的階梯》韓靜書幼年一角正式出道。出道以來演出過《原來是美男》、《繼承者們》及《Doctors》等劇集，由於所出演嘅劇集收視飆高，故被稱「收視保證女神」。2018年，朴信惠與崔泰俊宣布戀情，並於2021年透過經紀公司公開結婚與懷孕嘅喜訊。

第2名：林允兒

林允兒具有卓著嘅美貌，被封女團少女時代「門面擔當」及「零死角女神」。由女團轉型演員後，林允兒出演過唔少劇集，包括與李鍾碩合作嘅《黑話律師》、夥拍李鍾碩嘅《律戰江湖》；而早前，林允兒宣布與2PM成員俊昊合作拍攝浪漫愛情喜劇 《King the Landy》。

第1名：朴敏英

朴敏英早年大方承認整容，粉絲人數有增無減，更被指係「最成功的整容」。朴敏英日前出席Asia Artist Award (AAA) 更被指宜家嘅顏值係巔峰。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉