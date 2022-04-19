月光騎士專訪｜點止係「漫威版蝙蝠俠」 黃獎分析Marvel三大明智之舉

Marvel Studios的第6套劇集《月光騎士》(Moon Knight》，在沒有電影作品的輔助下，暫已播出的3集好評如潮，成功將全新的超級英雄角色加入漫威電影宇宙(MCU)。到底這位被喻為「漫威版蝙蝠俠」的Moon Knight有何吸引力？熟悉美漫的作家黃獎大讚一人分飾兩角的奧斯卡伊薩克(Oscar Isaac)演技超班，並分折Marvel在改編上的三大明智之舉。值得一提是第3集首次登場的Anton(Midnight Man)，在漫畫是MoonKnight的常規對手，沒超能力但武藝高強，演Anton的年輕演員Gaspard Ulliel早前在法國滑雪喪生，此劇是他的遺作，令人惋惜。

劇集從兩人格入手 「月光騎士」首先出現於1975年的漫威漫畫《午夜狼人》(Werewolf by Night)第32期出現，其後曾斷斷續續出版獨立連載漫畫，至2006年重新出版。原著漫畫以馬克史貝特(Marc Spector)為主角，他因患有解離性身份障礙(多重人格)分裂出4種不同人格，並因埃及月神孔蘇(Khonshu)而擁有神力。劇集則以史提芬葛蘭特(Steven Grant)的角度出發，頭兩集只見Marc和Steven兩種人格，第三集才為尚未現身的人格留伏線。黃獎認為是明智之舉，讓觀眾容易了解一個複雜的全新角色，「漫畫裡的Steven是用腦的，Marc則擅長武打，另外兩個人格，分別是的士司機Jack，是暗黑英雄，以及在月球上與狼人對打的太空戰士，若4種人格一次過出現，加上埃及神話，恐怕觀眾難消化。劇集以一文一武的Steven和Marc為主，係最聰明的選擇。」

肯德基爺爺 Vs 漫威蝙蝠俠 當Marc召喚埃及月神孔蘇(Khonshu)後，便會化身為Moon Knight，第二集後段，堅持拒交出身體控制權的Steven，於危急時召喚了穿白色西裝的Mr. Knight出來，被Marc嘲諷似「變態肯德基爺爺」，戰鬥力明顯較弱，黃獎認為，劇集讓觀眾清楚了解披斗篷的Moon Knight與穿西裝的Mr. Knight有何分別，漫畫裡的Mr. Knight有勇有謀，偏向於Marc的人格，但交代得比較亂。 驟眼看Moon Knight的斗篷造型，有不少人認為跟DC的蝙蝠俠相似，黃獎指出，這或與漫畫裡Steven的人設有關，但Moon Knigh絕非「漫威版/白色蝙蝠俠」，他分析道，「漫畫的Steven是聰明的有錢佬，又是荷李活編導兼製片，屬於控制大局的人，就像斯文靚仔布魯斯韋恩(Bruce Wayne)，經常衣香鬢影，其實故事情節完全是兩回事。而劇集將Steven變成一個博物館禮品店職員，只是個冇錢的打工仔，增強了角色的無助感，避免混淆和誤解，是聰明的做法。」

奧斯卡伊薩克是亮點 當然，奧斯卡伊薩克的演繹應記大功勞，令複雜的人格清晰又立體，黃獎直言，「他以兩個口音演繹，已能讓觀眾清晰分辨兩個角色，還有看他的眼神，驚驚青青和很銳利的眼神，判若兩人，尤其第三集Marc、Steven、MoonKnight、Mr.Knight交替出場，連場動作，𣊬間轉換人格，奧斯卡伊薩克演技係超班。」在他心目中，最好看的MCU劇集是《溫黛與幻視》(WandaVision)，其次是《洛基》(Loki) ，而《Moon Knight》的水準緊貼《洛基》。至於伊芬鶴基(Ethan Hawke)演的邪教領䄂的亞瑟夏羅 (Arthur Harrow)，實是埃及女神阿米特(Ammit)地上的使者，黃獎認為，角暫時發手揮不大，伊芬鶴基的表現水準之內，「漫畫裡的亞瑟日是一個患面癱病的瘋狂科學家，企圖控制痛感，但劇集似乎沒這設定。」