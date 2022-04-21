月光騎士｜闖入埃及開羅追溯起源 主角聯手抗敵潛藏第三人格

Marvel Studios第6部MCU原創劇集《月光騎士》(Moon Knight)已在Disney+ 獨家上線，上周播放的第三集的場景轉移到埃及，追溯Moon Knight的起源，由奧斯卡伊薩克(Oscar Isaac)分飾的馬克史貝特(Marc Spector)和史提芬葛蘭特(Steven Grant)，從排拒到聯手，𣊬間轉換身份，展現神級演技。

第三集共有 4 大亮點，包含下集劇情發展的重要關鍵。

1 ) ：埃及元素完美呈現 九柱神與使者集合

為求阻止由伊芬鶴基(Ethan Hawke)飾演的反派亞瑟夏羅(Arthur Harrow) 找到阿米特((Ammit)陵墓並將其復活，主角馬克亦追往充滿神秘氣息的埃及開羅，雙方轉移到宏偉的金字塔和神殿鬥智鬥力。

為了打造充滿歷史感的古埃及文明世界。製作團隊特意找來埃及學家提供意見，殿內不論結構、支柱畫像、大型神像，甚或小型擺設，全由團隊一手一腳建構而成。此集更帶出埃及神話中稱為「九柱神」(Ennead) ，9位神明各司其職，並有但共識不干擾人類的紛爭，但由馬克所代表月神孔蘇阻止夏羅奸計得逞，呼召九柱神展開審判，可惜九柱神之中有人早與夏羅聯手，孔蘇的指控失敗。