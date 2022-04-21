月光騎士｜闖入埃及開羅追溯起源 主角聯手抗敵潛藏第三人格

Marvel Studios第6部MCU原創劇集《月光騎士》(Moon Knight)已在Disney+ 獨家上線，上周播放的第三集的場景轉移到埃及，追溯Moon Knight的起源，由奧斯卡伊薩克(Oscar Isaac)分飾的馬克史貝特(Marc Spector)和史提芬葛蘭特(Steven Grant)，從排拒到聯手，𣊬間轉換身份，展現神級演技。
第三集共有4大亮點，包含下集劇情發展的重要關鍵。
1 )：埃及元素完美呈現 九柱神與使者集合
為求阻止由伊芬鶴基(Ethan Hawke)飾演的反派亞瑟夏羅(Arthur Harrow) 找到阿米特((Ammit)陵墓並將其復活，主角馬克亦追往充滿神秘氣息的埃及開羅，雙方轉移到宏偉的金字塔和神殿鬥智鬥力。
為了打造充滿歷史感的古埃及文明世界。製作團隊特意找來埃及學家提供意見，殿內不論結構、支柱畫像、大型神像，甚或小型擺設，全由團隊一手一腳建構而成。此集更帶出埃及神話中稱為「九柱神」(Ennead) ，9位神明各司其職，並有但共識不干擾人類的紛爭，但由馬克所代表月神孔蘇阻止夏羅奸計得逞，呼召九柱神展開審判，可惜九柱神之中有人早與夏羅聯手，孔蘇的指控失敗。
2)：塑造星空倒流2000年的夜空
馬克有幸得到九柱神之一哈索爾的使者指引，找到指示阿米特墓穴的星圖。月神孔蘇為參透星圖，鋌而走險地將星夜倒流2000年。畫面呈現𣊬間的物轉星移的倒流效果，賞心悅目，成為《月光騎士》的其中一個標誌性畫面。隨着月神孔蘇被眾神封印，月光騎士能力消失，馬克與史提芬如何聯手將孔蘇解封並阻止阿米特復活？
3) 奧斯卡伊薩克轉換身份 出神入化
為求查找阿米特的陵墓，馬克穿梭於開羅找尋線人，在街頭展開連場追逐打鬥，馬克及史提芬聯手抗敵期間，線人突然被殺，兩人均強調自己沒有殺死對手，似乎為第三人格現身埋伏線。奧斯卡伊薩克演繹馬克與史提芬「自我對話」，在金字塔內與夏羅對質一幕，從月神孔蘇與馬克之間多次來回極速轉換，展現神級演技。
4) 已故法國影帝卡斯柏烏尼奧登場
由已故法國影帝卡斯柏烏尼奧(Gaspard Ulliel) 一改斯文有型的形象，飾演霸氣又不修邊幅的黑市文物收藏家安東莫加特，出色的演技令人不禁婉惜，第三集最後亦以「In Memory of Gaspard Ulliel」向他致敬。
《月光騎士》第四集已於昨日(20日)上架，訂閱Disney+ 發掘更多精彩娛樂！