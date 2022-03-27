月光騎士｜Oscar Isaac出動家族私伙演多重人格 Ethan Hawke從影35年獻最大膽一次

Marvel Studios的最新劇集《月光騎士》(Moon Knight)將於下周三(30日)在Disney+上線，3位主要演員奧斯卡伊薩克(Oscar Isaac)、伊芬鶴基(Ethan Hawke)和梅卡拉美維 (May Calamawy)，聯同幕後團隊近日馬不停蹄為新劇宣傳。男主角伊薩克演患多重人格障礙的超級英雄月光騎士，他直言是演技大挑戰，為了演活兩個性格迥異的角色，更要出動「私伙」，就是找來胞弟協助對戲，果然家族獨門秘方！至於演反派的伊芬鶴基被爆沒看劇本就參演，他形容這是從影35年來最大膽的一次。

結合暴烈與幽默 《月光騎士》改編自1975年的同名漫畫，創作靈感漂自埃及神話，伊薩克演的英國一間博物館的禮品店店員史蒂芬葛蘭特(Steven Grant)，患有解離性身分疾患(多重人格障礙)，他的另一身份是前美國海軍陸戰隊成員、中央情報局探員，及後成為僱傭的馬克史貝特(Marc Spector)，某次意外獲埃及月神孔蘇(Khonshu)所救，因而擁有超凡神力。伊薩克形容，「最有趣之處是一個要以自己方式警惡懲奸的暗黑角色，野蠻暴烈底下內藏一點點的英式幽默。」憑《變種特攻：天啟滅世戰》演天啟為人熟悉的伊薩克，亦是《沙丘瀚戰》演公爵父親，曾參與不少大製作，今次一人分飾兩個截然不同的角色，還要以兩種口音與鏡像的自己對話，他坦言極具挑戰性，更要出動私伙武器—胞弟Michael Hernandez跟自己對戲，「他是這地球上跟我最親近的人，擁有相似的DNA！」而埃及裔導演穆罕默德迪亞布(Mohamed Diab)補充說，拉丁裔的伊薩克不時有趣對白提供意見，令此劇結集不同文化的幽默感。