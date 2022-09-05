有個閨密叫祖藍｜拍《封神榜》遇母中風 苑仔感嘆做演員身不由己

由王祖藍擔任主持的綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，昨（4日）晚十點半無綫翡翠台播出第六集，嘉賓是苑瓊丹。無所不談的苑仔，大談對事業、愛情及友情看法，句句啜核兼盡顯真性情。

談到代表作《封神榜》，苑仔坦言劇中每滴都是真眼淚，皆因無論當時自身真實處境或是角色背景，均是「忠孝兩難全」：「嗰時要返內地取景一個月，冇幾耐屋企人打嚟話我阿媽中風。我當時搵監製：『如果媽咪嚴重我要即刻走』，第二日我媽打嚟勸我唔好走，叫我做埋佢。」

說到此處，苑仔苦笑並鬆鬆肩謂：「依家都忍唔到（想喊）添……你屋企人有事，你又要堅守工作，係忠孝兩難存嘅。到我返香港落機，見到媽已經瘦晒，動作唔係好靈活，因為我好少離開屋企咁耐，所以我媽嚟接機。（王：因為佢掛住你）你諗吓佢啱啱出院，係好難受嘅事……所以《封》對我嚟講係唔使用眼藥水，係一個最成功而又最難受嘅日子。」苑仔說到此處不斷拭淚，並謂希望觀眾朋友能多點支持演員們：「因為演員係好身不由己嘅職業，當你開始咗話唔拍，咁邊個承擔損失？」