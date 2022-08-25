有個閨密叫祖藍｜楊千嬅最驚同奶奶打麻雀 爆丁子高唔識撈

由王祖藍擔任主持的綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，請來楊千嬅做嘉賓，她暢談與老公、仔仔，甚至是奶奶的關係外，更坦率剖析了自己多年來的心路歷程及性格。

千嬅大爆老公是「運動魔人」，即使只是上綜藝節目也當正「真．比賽」：「有次佢特登train咗三個月先去拍，我提咗佢十次呢個係節目、你只係演員，佢就話自己係運動員。」千嬅說到此處即指自己冇嫁錯人：「整整吓佢搞到我都覺得自己係運動員，跟住就唔肯認輸喇，但有次我出咗意外，鬥牛成個飛起咗，就輪到丁生話番我只係演員。」談到祖藍讚丁子高身型弗，千嬅又指老公身形冇祖藍想像咁弗：「佢遮得好咋，話佢Perfect figure又唔係。」