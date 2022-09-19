有個閨密叫祖藍｜炎明熹希望30歲結婚 理像對象要似多啦A夢

希望30歲結婚

Gigi 內心世界其實不難理解，與一般 17 歲中學生無異。Gigi 在學校中有兩名要好的「閨密」，除了會協助她上網課，又不時會與她分享心事及為其打氣。Gigi與其他少女一樣，早已計劃好戀愛之路，她透露早與家人商量好理想結婚年齡為 30 歲,，並透露理想對象要像多啦 A 夢。

姚焯菲最成熟

談到與 After Class 成員姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)及詹天文(Windy)關係，Gigi 對三人讚不絕口︰「Chantel 比較成熟，有時做訪問或者要做抉擇，對我嚟講都比較困難，但佢竟然可以分析俾你聽，一句一句咁，令我覺得好有道理。Yumi 就非常活潑，係氣氛擔當，Windy 就搞怪啲。」Gigi 又慶幸首屆聲夢學員都不是爭勝心強的人︰「我哋個個都唔會話一定要贏，我覺得好難得。」