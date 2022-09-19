有個閨密叫祖藍｜炎明熹希望30歲結婚 理像對象要似多啦A夢

由王祖藍主持的《有個閨密叫祖藍》，昨(18 日)晚十點半無綫翡翠台播出第八集，並請來炎明熹(Gigi)任嘉賓。Gigi 在製作組安排的「閨密快問快答」、「潮語知多少」、「猜猜畫畫」及「代溝測試」環節中，先後展現古怪思路，令祖藍與製作組連番黑人問號。
希望30歲結婚
Gigi 內心世界其實不難理解，與一般 17 歲中學生無異。Gigi 在學校中有兩名要好的「閨密」，除了會協助她上網課，又不時會與她分享心事及為其打氣。Gigi與其他少女一樣，早已計劃好戀愛之路，她透露早與家人商量好理想結婚年齡為 30 歲,，並透露理想對象要像多啦 A 夢。
姚焯菲最成熟
談到與 After Class 成員姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)及詹天文(Windy)關係，Gigi 對三人讚不絕口︰「Chantel 比較成熟，有時做訪問或者要做抉擇，對我嚟講都比較困難，但佢竟然可以分析俾你聽，一句一句咁，令我覺得好有道理。Yumi 就非常活潑，係氣氛擔當，Windy 就搞怪啲。」Gigi 又慶幸首屆聲夢學員都不是爭勝心強的人︰「我哋個個都唔會話一定要贏，我覺得好難得。」
自認九唔搭八
她直認參賽《聲夢》初期完全融入不到其他學員之中︰「大家圍埋一齊傾偈，我就坐埋一邊。我比較怕醜同慢熱，有時我要諗到傾咩我先想講，否則停咗喺度我會好尷尬。(王祖藍︰真係覺得自己外星人？)係，依家會主動同佢哋傾偈。當時未知道點樣同大家溝通得良好啲，或者驚自己將話題終結。我覺得自己成日都九唔搭八，有時我聽唔明人哋某啲用語，我會俾咗反應先，然後就偷偷地喺屋企查番個 term 係咩意思。」祖藍聞言即勉勵 Gigi︰「其實你唔使怕話俾人聽『我唔明』。」Gigi 聽畢即一臉認真兼連連點頭，十分可愛。