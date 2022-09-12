有個閨密叫祖藍｜王祖藍為李亞男立定遺囑 確保老婆有錢用

由王祖藍擔任主持的綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，請來陳松伶（松松）擔任嘉賓，雖然松松與祖藍是透過《閨密》才首度會面的「網友」，但二人一來就「爆料無極限」；王祖藍被松松追問下，直認偶爾會將收入全數上繳李亞男：「我話過『逢係同你一齊做嘅job，啲收入全部俾晒你。』」更驚爆已為愛妻立定遺囑：「基本上我類似整晒遺囑，房產收租都會去晒佢嗰度，我係預咗萬一自己唔喺度，佢都一路有收入。」對於祖藍對愛妻如此貼心盡責，松松大表欣賞，並指張鐸也是責任心很重的男人：「你哋都會先為對方去諗，好驚自己有一日照顧唔到對方會點。」

松松爆 張鐸係緊張大師

松松常遭老公取笑「金魚記憶」，透露由於不擅計數及理財，故財政等事宜歸張鐸管理，並大讚張鐸早已為二人做好理財計劃，更詳細列出了為此必須完成的事，令松松甜在心頭：「望到個心入面好有安全感。」松松指張鐸有時為了買衣服送她，會在名店上演「女裝花生騷」，因而惹起騷動：「佢去到歐洲啲鋪頭，會真係著晒所有女裝影相畀我睇，當然係因為我冇一齊去啦，仲要全部相都係叫售貨員姐姐同佢影嘅，啲女仔就猛話：『你真係好勁呀！』」

松松又謂張鐸是緊張大師，與松松外出吃飯的友人，不少都收過他的奪命追魂Call：「我同佢相處似係多咗個爸爸咁，如果佢同我唔喺同一個城市，然後我同我哋啲common friend 出去，佢會成日打住電話問我：『幾點返去呀？車準備好喇，你快啲上車喇！』然後又係咁打俾我周遭嘅友人。」

與老公活像歡喜冤家的松松，還大方分享了二人的愛情保鮮法：「我哋紀念日同生日都會飛去對方嘅城市。（做啲咩多？）做一樣為佢而做嘅嘢，幾個鐘都可以擦出新嘅愛火花。例如我好鍾意飲香檳，佢就會陪我飲，佢自己唔飲嘅，佢成日話：『香檳有乜好飲，全部都係糖水，怪不得飲到你咁肥！』」