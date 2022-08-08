有個閨密叫祖藍｜胡杏兒爆錫完黃浩然即嘔 封最差接吻戲經驗

由王祖藍擔任主持、一連八集的《有個閨密叫祖藍》，昨晚（7日）十點半無綫翡翠台播出第二集，請來嘉賓胡杏兒與主持祖藍大玩「閨密快問快答」，還在製作組安排下與「偶像」曾比特（Mike）於卡拉ok大玩「閨密不息」、在「祖藍廚房」中大展廚藝，以及挑戰「Truth or Dare」。 在myTV Gold加長版中，杏兒除了以對戰形式與Mike合唱《現代愛情故事》，還額外獻唱了《千言萬語》，笑指大仔曾聽到落淚：「我老公好鍾意呢首歌，大仔一歲時我唱過呢首歌畀佢聽，我唱到佢流淚，好似好感動咁，唔知係咪我唱得難聽呢？哈哈！」

杏兒廚藝了得 談到杏兒，祖藍讚不絕口，直指杏兒「牛」性甚重：「佢好勤力、好顧家、好錫老公、好錫小朋友。佢都話辛苦，就真係好辛苦架喇。」祖藍又大爆私下與杏兒私交甚篤：「真係要多謝你，每次娘家搵你，你都好幫手。」杏兒與祖藍其後轉戰廚房陣地，杏兒煮碗仔翅，祖藍主攻咖哩魚蛋，祖藍對杏兒手勢讚口不絕，對此杏兒笑言有想過退休後賣碗仔翅，祖藍聞言即舉腳贊成。 拎李思捷做擋箭牌 二人邊食邊玩「Truth or Dare」，並先後面對製作組設計的一連串刁鑽問題，例如「最驚收到邊個TVB藝人朋友嘅電話」等。對於要拉朋友落水，杏兒相當頭痛，此時祖藍竟想到拉「負評王」李思捷落水謂：「有冇討厭嘅人？李思捷嗰啲呢？」杏兒聞言即開懷大笑，並緊接爆料謂：「佢唔會打電話畀我。」之後二人五時三刻便拉「李思捷」做擋箭牌，證明思捷私下相當玩得。