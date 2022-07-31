有個閨密叫祖藍｜蔡少芬玩自爆 翹住祖藍行惹張晉呷醋

由無綫集團首席創意官王祖藍擔任主持的全新綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，將於今晚起一連八集逢周日晚十點半無綫翡翠台播映。首集請來與祖藍相識超過16 載的蔡少芬(Ada)擔任嘉賓。二人除了大玩「閨密快問快答」、製作組指定的各項「閨密任務」外，還相約整曲奇兼歎日本菜。相識多年的二人錄影期間無所不談，除了有大量湊仔湊女經外，向來「乜都夠膽講」的Ada，更會大爆戀愛史、求婚瘀事、夫妻相處之道、以及老公張晉、祖藍與自己之間的恩恩怨怨。

即興拖手惹張晉不滿 Ada與祖藍在上海甫見面即瘋狂喪笑，難怪女方一開始即笑言「擔心會笑到有眼紋」。翹住手暢遊當地的二人，談到當年忽發奇想於首映期間即興拖手，Ada大爆曾因此事激嬲張晉：「我老公好介意，問做咩要咁樣，因為嗰時我同佢都未公開。當時我當祖藍係兄弟咪翹住手行咯，我以為冇人相信我哋會拍拖架嘛。」