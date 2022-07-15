有片│古天樂矚目科幻片《明日戰記》定檔8月25日 銅鑼灣設3D外牆震撼造勢

古天樂監製兼主演的華語科幻動作電影《明日戰記》，製作多時終於定檔8月25日在港公映，成為暑期最矚目的壓軸作品。《明日戰記》萬眾期待，是港片史上最具規模科幻巨著，總製作額達4.5億港元，由天下一電影製作，古天樂擔任電影總監製及主演，吳炫輝執導，陣容還有劉青雲、 劉嘉玲、姜皓文、謝君豪，以及張家輝友情客串。踏入上映倒數階段，電影公司今日除了發放部分角色最新海報及最新預告片，更將於7月18日起在銅鑼灣時代廣場旁的勿地臣街，設置大型3D電視外牆宣傳短片，勢成打卡熱點。



3D外牆宣傳影片中的機械人，是戲中重要角色「窮奇」。「窮奇」動作靈活，身手敏捷， 極具攻擊性，隨身附有大量攻擊性炮火及槍械，是能秒殺對手的軍事機械人，原意是保護巿民，及後卻在戲中成為難以對付，追殺古天樂、劉青雲的恐佈對手。「窮奇」在3D 外牆初顯身手，由導演吳炫輝所創立，負責《明日戰記》電腦特效的發輝製作室（Fat Face）所製作的立體畫面令人注目驚嘆，市民可以在宣傳短片中，一睹其勇猛攻勢。



同時發佈3張電影海報，分別是全副動力裝甲的古天樂、劉青雲及造型搶眼的姜皓文， 海報中除了角色名稱更有角色所屬隊徽。而同步發布的預告片，除了多位巨星現身，配合浩大場景畫面，及戲中多款機械人隆重登場，節奏緊湊刺激。