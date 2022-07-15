熱門搜尋:
C觀點 金像獎2022 I SWIM 動漫節2022 超級月亮 安倍晉三 雷神奇俠4 故宮文化博物館 報稅 姜濤 周顯
返回
娛樂
2022-07-15 12:11:06

有片│古天樂矚目科幻片《明日戰記》定檔8月25日 銅鑼灣設3D外牆震撼造勢

分享：
古天樂矚目科幻片《明日戰記》定檔8月25日 銅鑼灣設3D外牆震撼造勢

古天樂矚目科幻片《明日戰記》終於定檔8月25日在港上映。

古天樂監製兼主演的華語科幻動作電影《明日戰記》，製作多時終於定檔8月25日在港公映，成為暑期最矚目的壓軸作品。《明日戰記》萬眾期待，是港片史上最具規模科幻巨著，總製作額達4.5億港元，由天下一電影製作，古天樂擔任電影總監製及主演，吳炫輝執導，陣容還有劉青雲、 劉嘉玲、姜皓文、謝君豪，以及張家輝友情客串。踏入上映倒數階段，電影公司今日除了發放部分角色最新海報及最新預告片，更將於7月18日起在銅鑼灣時代廣場旁的勿地臣街，設置大型3D電視外牆宣傳短片，勢成打卡熱點。

3D外牆宣傳影片中的機械人，是戲中重要角色「窮奇」。「窮奇」動作靈活，身手敏捷， 極具攻擊性，隨身附有大量攻擊性炮火及槍械，是能秒殺對手的軍事機械人，原意是保護巿民，及後卻在戲中成為難以對付，追殺古天樂、劉青雲的恐佈對手。「窮奇」在3D 外牆初顯身手，由導演吳炫輝所創立，負責《明日戰記》電腦特效的發輝製作室（Fat Face）所製作的立體畫面令人注目驚嘆，市民可以在宣傳短片中，一睹其勇猛攻勢。

同時發佈3張電影海報，分別是全副動力裝甲的古天樂、劉青雲及造型搶眼的姜皓文， 海報中除了角色名稱更有角色所屬隊徽。而同步發布的預告片，除了多位巨星現身，配合浩大場景畫面，及戲中多款機械人隆重登場，節奏緊湊刺激。

2022年度最矚目科幻動作片《明日戰記》，今日再有預告曝光。

2022年度最矚目科幻動作片《明日戰記》，今日再有預告曝光。

《明日戰記》的總製作額達4.5億港元。

《明日戰記》的總製作額達4.5億港元。

7月18日起，銅鑼灣勿地臣街，設置大型3D電視外牆宣傳短片，勢成打卡熱點。

7月18日起，銅鑼灣勿地臣街，設置大型3D電視外牆宣傳短片，勢成打卡熱點。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受