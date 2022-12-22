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娛樂
2022-12-22 13:00:00

有種好男人｜林正峰梳Anson Lo瀏海髮型被認錯 自爆被南韓人當一韓星？

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有種好男人｜林正峰梳Anson Lo韓式心形瀏海髮型 竟被群眾認錯

無綫J2節目《#後生仔傾吓偈》出身嘅林正峰成為新一代上位主持及演員，仲簽埋經理人合約，第一次拍劇已於《香港愛情故事》中飾演龔嘉欣細佬，與龔嘉欣及石修等前輩合作；亦有份於下周一（26日）播出嘅TVB新劇《有種好男人》飾演張國強兒子，劇中嘅佢係一名富二代，與吳偉豪更是好朋友。林正峰周三（21日）為劇集宣傳活動擔任主持，並以MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）同款髮型「心形瀏海」現身，不過竟被群眾認錯做Anson Lo，就連佢自己都表示驚訝。

《女神降臨》男二黃仁燁

林正峰自爆被南韓人誤認為《女神降臨》男二黃仁燁。

林正峰讚Anson Lo有才華

對於被認錯成Anson Lo，林正峰接受媒體訪問時就表示唔好意思但好開心，亦都多謝嗰位人士咁睇得起佢。而佢自己都有留意Anson Lo嘅嘢，又大讚對方好有才華。林正峰又直言，早前去南韓旅行時，被當地南韓人詢問佢可否合照，原來係佢哋認錯咗佢係《女神降臨》男二黃仁燁，林正峰就表示可能係因為自己除咗眼鏡，但都感到開心。

東張+ 影片截圖

東張+ 影片截圖

東張+ 影片截圖

東張+ 影片截圖

林正峰

林正峰

林正峰IG

林正峰

林正峰

林正峰IG

林正峰

林正峰

林正峰IG

Anson Lo（盧瀚霆）

Anson Lo（盧瀚霆）

Anson Lo IG

Anson Lo（盧瀚霆）

Anson Lo（盧瀚霆）

Anson Lo IG

Anson Lo（盧瀚霆）

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

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