有種好男人｜林正峰梳Anson Lo瀏海髮型被認錯 自爆被南韓人當一韓星？

林正峰讚Anson Lo有才華

對於被認錯成Anson Lo，林正峰接受媒體訪問時就表示唔好意思但好開心，亦都多謝嗰位人士咁睇得起佢。而佢自己都有留意Anson Lo嘅嘢，又大讚對方好有才華。林正峰又直言，早前去南韓旅行時，被當地南韓人詢問佢可否合照，原來係佢哋認錯咗佢係《女神降臨》男二黃仁燁，林正峰就表示可能係因為自己除咗眼鏡，但都感到開心。

東張+ 影片截圖

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林正峰

林正峰IG

林正峰

林正峰IG

林正峰

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Anson Lo（盧瀚霆）

Anson Lo IG

Anson Lo（盧瀚霆）

Anson Lo IG

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載