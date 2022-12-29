有種好男人｜馬德鐘做返老本行 李佳芯獲網民一致讚好：不愧視后級

小品劇集《有種好男人》由李佳芯（Ali）、馬德鐘、陳自瑤及吳偉豪主演，劇情主要講述保鑣界精英陽日正（馬德鐘飾）因為有不快樂童年令佢拒絕結婚，而命運就偏偏畀佢遇上遊子澄（李佳芯飾）。二人相戀後，日正發現子澄係一個單親媽媽，仲有一個17歲嘅囝囝。估唔到子澄隱藏住一個天大嘅秘密，就係同日正昔日一個無聊打賭，走去捐精有關，令佢不禁懷疑佢哋之間唔係緣分，而係對方精心佈局，關係更面臨破裂。劇集已經喺Boxing Day首播，而家就同大家睇下網民有咩comments啦！

好睇過《法證先鋒5》

今次劇集題材新鮮又輕鬆，頭幾集仲已經有唔少充滿話題嘅情節，例如陳庭欣美腿誘惑馬神、李佳芯同張國強喺沙灘赤腳玩沙、葉蒨文不斷諗計色誘張國強等等。唔少網民睇完都讚劇集好睇過台慶劇《法證先鋒5》，例如「呢套做台慶劇仲好」、「劇情輕鬆，好啱一家大細。好過睇打打殺殺燒腦劇。」、「真係唔錯，睇得好舒服又有得笑下。」及「呢套無先鋒咁悶」等等。

李佳芯獲網民一致讚好

《有種好男人》係Ali喺TVB暫時最後一部劇集，早前劇集宣布喺年尾跨年炮灰檔期出街，一班網民及粉絲都對呢個安排好不滿。今次Ali喺劇中飾演單親媽咪游子澄Charlie，係一個難度甚高嘅角色，演技再一次一突破，唔少網民睇完Ali嘅演出後，紛紛留言大讚佢嘅演技及美貌，例如「Ali個角色好有神秘感，演得好分明。會繼續支持佳芯。」、「Ali繼阿寶後又昇另外一個層次」、「Ali一人帶起晒，呢個角色唔容易駕馭，Ali真係好呈現到『奇女子』嗰種撲朔迷離，又唔突兀」、「Ali真係好好戲，燒畫好震撼，不愧視后級…冇得頂」、「Ali救返套劇，其他人做一定悶爆」及「Ali的演技又再升級 沙灘場戲好好睇 燒畫好有型」等等。

馬神好有型

馬德鐘喺入行前曾任G4保鏢，今次佢喺劇中做返老本行，飾演保鏢團隊主管楊日正，經常著到西裝骨骨咁出場。雖然佢已經54歲，不過真係一啲都睇唔出，一班網民仲大讚佢好型，留言話「馬神差唔多6張野都型到」、「Joe Ma 型仔」、「馬德鐘5十幾歲都好有型好靚仔呀」、「馬德鐘很有型好靚仔呀」及「本色演出的real G4」等等。

歐瑞偉一晚踩三劇

龍虎武師出身嘅歐瑞偉，今年可以話係劇接劇，唔少劇集都見到佢嘅蹤影，例如《鐵拳英雄》、《金宵大廈2》及《超能使者》等等。去到今個星期，佢更加係一晚踩三劇，分別係處境劇《愛·回家之開心速遞》KC、《輕．功》錦賢及《有種好男人》賴Sir，歐瑞偉嘅演技毋庸置疑，獲網民大讚佢演乜似乜。

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