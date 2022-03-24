有種老闆娘 ｜陸詩韻嘆人生上半場毫無規劃 選美為圓夢目標45歲退休

香港開電視新節目《有種老闆娘》本周五（25日）的一集邀請了陸詩韻(Sharon)擔任嘉賓。由選美出身到轉型成為護膚品牌老闆娘的Sharon，自言上半場人生沒有規劃，參加選美只為圓夢，而2013年經歷生意和感情失敗，令她跌進低潮期，雖然大受挫折，卻令她重整思維，成就了今日的事業。

Sharon在節目中自言生活規律，日出而作日入而息，被問到人生是否同樣有規劃？她坦言上半場人生毫無規劃：「求其參加選美，只為一圓心願，因為細個好鍾意同隔離鄰舍玩選美，大個咗覺得有機會咪試下，跟住順理成章入娛樂圈，完全冇諗過要喺娛樂圈創一番事業，喺娛樂圈四年，屋企本身做製衣生意，之後爸爸叫我返去幫手，考慮咗幾個月，就返咗去，繼而之後自己首次創業開咗間貿易公司，發展自己生意。」