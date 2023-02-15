有線寬頻｜有線出身後人氣急升藝人 7位之中只有1位無過檔TVB

有線電視尋日宣布向政府交還收費電視牌照，開播近30年嘅有線完成歷史任務，日後只會經營免費電視。30年來，有線雖然未能喺市場上取得突破，但多個頻道嘅節目捧起過唔少藝人，部份人離巢後都發展順利，唔多唔少同喺有線儲落嘅經驗以及人氣有關。

李佳芯

喺Cable年代仲係以真名「李嘉馨」出道，2008年Ali由model轉戰電視圈，喺有線主持過《空間大改造》等節目。2012年轉投TVB，唔止擔任《學是學非》等節目主持，仲有參與劇集演出。當年前有線高層余詠珊過檔，唔少有線舊人跟埋去TVB，但係論成績最標青嘅應該係Ali。演過《名門暗戰》嘅情婦、《潮流教主》嘅名媛等負面角色，居然冇犯眾憎，2018年更憑《BB來了》成為首位前有線藝人獲得最佳女主角。

蘇施黃

因為喺電台講煮餸而受到有線垂青，2005年蘇施黃為有線《活得很滋味》做主持，示範一個鐘頭內煮一餐飯，其後再主持介紹食肆嘅《一粒鐘真人蘇》，令更多人知道阿蘇識飲識食，但係《一粒鐘真人蘇》入面對食店毫不俾面嘅批評舉措，亦令佢收唔少負評。2008年TVB首次以外判形式搵阿蘇過檔主持《蘇GOOD》，收視相當唔錯，阿蘇仲獲得台慶頒獎禮最佳主持。

肥媽

堪稱係有線開台元老，早期肥媽已經喺娛樂台主持《肥媽Phone Show》等節目，不過要去到2003年開播嘅《肥媽私房菜》先至稍為多人留意。《肥媽私房菜》好多時都係喺肥媽屋企拍攝，期間見到肥媽搬屋、瘦身等變遷，老公Rick仲不時入鏡。節目播到2009年結束，到2012年肥媽轉投TVB主持拿手嘅烹飪節目《食平D》，終於成功入屋，仲帶挈同樣係有線過檔嘅拍檔陸浩明都人氣急升。

黃翠如

前面提到，前有線高層余詠珊過檔時將唔少有線舊人帶埋去TVB，翠如BB就係其中一員，仲係最快有機會入劇組。黃翠如2003年參加有線娛樂新聞台主播招募而被招攬，曾經多次獲委派訪問周星馳。之後Priscilla轉型主持旅遊節目，2009年一度離開過Cable，之後又回巢。到2012年黃翠如過檔TVB，無幾耐就有份拍劇，多年來亦不乏演女一嘅機會，但係觀眾似乎唔多受落，Priscilla曾經為此唔接劇2年惡補。論黃翠如加入TVB最大成就之一，當然係拍《師奶Madam》撻著蕭正楠再嫁埋啦。

洪永城

被外界視為余詠珊嘅「余黨」之一，喺有線主力拍旅遊節目，同黃翠如拍檔主持過唔少旅遊節目。同黃翠如一樣喺2012年轉會加盟TVB，起初依然係主持旅遊節目如《走過烽火大地》等，然後亦都係同黃翠如一樣嘗試拍劇，咁蹺都係被觀眾批評演技。

陳貝兒

阿爸係香港80年代演唱會搞手陳永鎬，可能因為自細見盡唔少明星，Janis做有線娛樂主播訪問藝人時有種新人少見嘅淡定。喺加拿大大學畢業，英文流利嘅Janis主力被派去訪問外國藝人同活動，第一單出埠工作就已經係訪問Michael Jackson。Janis曾經同木村拓哉做訪問時同對方勾手指而一勾成名。2009年同有線完約，轉行做市場推廣之餘，亦繼續參與主持工作，即使2013年加盟TVB，都仍然喺素食社企Green Monday擔任總監。近年Janis為TVB主持嘅《無窮之路》，深入偏遠地區探討扶貧工作，連內地觀眾都開始認識佢。

強尼

ViuTV王牌主持、人稱「全尼」嘅強尼，本來係建築工程師，2004年尾喺有線睇波時得知有主持人離職，於是毛遂自薦成功入行，成為足球節目主持之外，仲因為做過建築行業而被委派同Ali（李佳芯）主持《空間大改造》。2016年正式加盟ViuTV後，因為喺音樂節目Chill Club演唱有水準而被發現歌唱才華，而且喺Viu有拍劇、綜藝主持工作，加埋本身有嘅講波才能，因此被網民稱為「全能」強尼，簡稱「全尼」。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載