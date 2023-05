韓國女團金智秀(Jisoo)的個人作品《Flower》熱爆全球,不少名人在社交媒體,上戴cover她的「開花舞」。有線電視新聞5位女主播羅添盈、郭希琳、梁思齊、陳凱筠及余茵娜等,近日就在新聞部跳起「開花舞」,以背景正正是有線新聞的布景板。之後余茵娜更將「開花舞」上戴到IG,並寫道:「超業餘Cover,即日夾舞的五朵Flowers,但高踭鞋好吵。」。

不少網民大讚一眾女主播非常可愛,更指他們應該組女團出道。但在新聞業界人士就議論紛紛,指責他們在新聞部logo前跳舞拍片,非常損害新聞主播的專業形象。資深傳媒人黃應士,就在相關貼文留言:「A true disgrace to the craft of journalism!(這是新聞業界的恥辱)。」